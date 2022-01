Football

VIDEO - Coupe de France - Ascenseur émotionnel pour Nancy : la fin de l'étouffante séance de tirs au but contre Rennes

COUPE DE FRANCE - Nancy s'est qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de France à l'issue de la séance de tirs au but. Nancéens et Rennais étaient à égalité (1-1) à l'issue du temps règlementaire et les joueurs de Benoît Pedretti ont fait la différence en fin de séance. Retrouvez l’intégralité des 16es de finale de la Coupe de France sur Eurosport.

00:02:58, il y a 6 heures