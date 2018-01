Amiens-Paris - Oubliez Neymar et Mbappé : l'homme clé de janvier au PSG, c'est Lo Celso

C'est loin d'être le nom le plus ronflant au PSG. Giovani Lo Celso n'a pas l'aura d'un Neymar ou d'un Kylian Mbappé, pour ne citer que deux des nombreuses stars de l'effectif parisien. Mais le jeune milieu argentin fait petit à petit son trou au sein du club de la capitale. L'air de rien, il a enchaîné une quatrième titularisation toutes compétitions confondues lors du carton passé à Rennes dimanche en 32e de finale de la Coupe de France (1-6). Et cette série pourrait bien se poursuivre à Amiens mercredi, en quart de finale de la Coupe de la Ligue.

Déjà prometteur sur le peu de temps de jeu qu'il avait obtenu lors de ses six premiers mois au sein du club parisien, qu'il avait rejoint il y a un, Lo Celso confirme sa montée en puissance et semble avoir séduit Unai Emery. L'entraîneur parisien lui a déjà permis de faire 23 apparitions cette saison. Plutôt de bouts de match d'abord. Avant le 29 novembre, l'Argentin n'avait eu droit qu'à 147 minutes de jeu. Depuis le 29 novembre, il en totalise 474. Son temps de jeu a été ainsi multiplié par trois en à peine plus d'un mois.

Un registre élargi

Et Lo Celso a un rôle bien plus important. Ce n'est pas illogique. Emery ne dispose pas d'une foule d'options dans l'entrejeu depuis les départs de Blaise Matuidi et Grzegorz Krychowiak l'été dernier. L'entraîneur parisien doit aussi faire face aux problèmes physiques récurrents de Thiago Motta et aux suspensions régulières de Marco Verratti dans un secteur où Adrien Rabiot a aussi manqué les deux derniers matches de l'année 2017 sur blessure. Tous ces paramètres ont permis à l'Argentin d'avoir sa chance.

Giovani Lo Celso face à NiceGetty Images

Il a su la saisir. Et montrer des qualités insoupçonnées pour un joueur présenté comme un meneur de jeu au moment de son arrivée de Rosario. Lo Celso a affiché la créativité et la technique qui correspondent à ce profil. Mais son registre est bien plus large. Actif et combatif, il est capable d'évoluer aux trois postes du milieu de terrain dans le 4-3-3 mis en place par Emery à Paris. Privé de Thiago Motta et d'Adrien Rabiot, le technicien espagnol n'avait pas hésité à aligner l'Argentin dans un rôle de sentinelle à Rennes en championnat (1-4). Et l'expérience s'était avérée plutôt concluante.

La gestion de Rabiot et Verratti

Emery peut s'en réjouir à l'aube d'un mois de janvier de tous les dangers. Les matches vont s'enchaîner tous les trois jours pour le PSG jusqu'au rendez-vous capital avec le Real Madrid en 8e de finale aller de la Ligue des champions, le 14 février prochain. Un duel face au double champion d'Europe en titre que Paris devra aborder avec toutes ses forces vives pour tenter de réaliser un exploit. Notamment Rabiot et Verratti. L'entraîneur parisien sera certainement très attentif au temps de jeu des deux éléments forts de son milieu de terrain.

Vidéo - Emery : "Lo Celso a gagné le respect" 01:38

Lo Celso sera déterminant dans cette optique. Dans ce mois de janvier où le PSG pourrait aussi enregistrer des départs lors du mercato, l'Argentin devrait logiquement être encore très sollicité par Emery. D'autant plus que Thiago Motta sera indisponible une semaine après sa sortie sur blessure face à Rennes. Il appartiendra au jeune milieu parisien d'afficher ce niveau de performance qui lui a permis de devenir l'un des premiers choix d'Emery en sortie de banc, quand un titulaire fait défaut dans l'entrejeu.

Ce n'était pas forcément le scénario le plus probable pour Lo Celso cette saison. L'été dernier, il semblait promis à un temps de jeu réduit. Cet hiver, il apparaît comme un membre à part entière de l'équipe première, à défaut d'être un titulaire indiscutable. Devenu international argentin l'automne dernier, le jeune milieu offensif a une carte à jouer pour une place au Mondial compte tenu de son impact grandissant au PSG. Cela passera en partie par ce mois de janvier durant lequel Lo Celso aura un rôle clé à jouer dans l'équipe parisienne.