Guingamp, qui avait éliminé le PSG en quart et qui avait échoué en finale contre Strasbourg, affrontera Orléans pour son entrée en lice lors de la Coupe de la Ligue. Le premier tour, tiré au sort ce jeudi et qui sera disputé le 13 et le 14 août, mettra également aux prises les 18 autres équipes de Ligue 2 - avec notamment les affiches Caen-Nancy et Ajaccio-Valenciennes - et quatre équipes de National ayant le statut pro.

Les premières équipes de L1 entreront en lice en 16es de finale à partir du 30 octobre, et les six équipes européennes (PSG, Lille, Lyon en C1; Saint-Etienne, Rennes et Strasbourg en C3) restantes en 8es de finale, à partir du 18 décembre. Bourg-en-Bresse (N) et Quevilly (N) doivent encore disputer un tour préliminaire le 26 juillet dans l'Ain pour savoir qui s'emparera de la dernière place vacante pour le premier tour.

Programme du 1er tour de la Coupe de la Ligue (13-14 août) :

1. Clermont (L2) - Le Havre (L2)

2. Troyes (L2) - Lens (L2)

3. Grenoble (L2) - Rodez (L2)

4. Gazéléc Ajaccio (N) - Chambly (L2)

5. Red Star (N) - Bourg-en-Bresse (N) ou Quevilly-Rouen (N)

6. Lorient (L2) - Le Mans (L2)

7. Paris FC (L2) - Sochaux (L2)

8. Niort (L2) - Châteauroux (L2)

9. Caen (L2) - Nancy (L2)

10. AC Ajaccio (L2) - Valenciennes (L2)

11. Auxerre (L2) - Béziers (N)

12. Orléans (L2) - Guingamp (L2)

Programme du 2e tour (27 août):

Vainqueur du match 5 - vainqueur du match 11

Vainqueur du match 9 - vainqueur du match 10

Vainqueur du match 2 - vainqueur du match 1

Vainqueur du match 6 - vainqueur du match 12

Vainqueur du match 8 - vainqueur du match 3

Vainqueur du match 4 - vainqueur du match 7

Calendrier de la Coupe de la Ligue:

Tour préliminaire: 26 juillet

1er tour: 13-14 août

2e tour: 27 août

16es de finale: 30 octobre

8es de finale: 18 décembre

Quart de finale: 7 janvier

Demi-finale: 21 janvier

Finale: 4 avril

