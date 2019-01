La reconstruction comme éternelle mission : Que feriez-vous à la place de Jardim ?

La situation

Leonardo Jardim est un bâtisseur. Il l'a prouvé avec succès durant les quatre années de son premier mandat sur le banc monégasque. Chaque été, le technicien portugais a été contraint de composer avec la perte de joueurs clés de la saison précédente. Il s'en était toujours sorti avant de se faire licencier en octobre dernier après un début de saison désastreux. Thierry Henry n'a pas fait mieux et, quatre mois plus tard, le technicien portugais est déjà de retour aux affaires pour tenter de sauver ce qui peut l'être sur le Rocher.

Reconstruire, Jardim sait faire. Mais la donne est différente cette fois-ci. L'ASM n'a pas l'habitude de livrer des batailles pour la course au maintien et la confiance du vestiaire monégasque est au plus bas. Surtout, il n'aura pas le temps que ses dirigeants avaient l'habitude de lui laisser pour faire progresser son équipe. Monaco, 19e au classement, est dans une situation d'urgence absolue. Son entraîneur doit non seulement trouver des solutions pour relancer son équipe, mais il doit aussi le faire rapidement et en composant avec de nombreuses blessures. Que feriez-vous à sa place ?

Quel système de jeu ?

La question du système ne réglera pas tout mais elle est centrale. Jardim va vraisemblablement revenir à une défense à quatre éléments, une configuration qu'il a toujours privilégiée. Au milieu en revanche, le débat est plus ouvert. Le Portugais a l'option du 4-4-2 à plat, qui lui avait tant réussi en 2017. Il peut aussi miser sur un 4-2-3-1 qui semble plus facile à mettre en place par rapport à son effectif actuel. C'est moins le cas pour un 4-3-3 ou un 4-4-2 losange, mais un milieu densifié lui permettrait de mieux protéger une défense trop régulièrement exposée.

Notre avis : le 4-3-3. Monaco doit densifier la récupération.

Quel système choisiriez-vous pour Monaco ? Sondage 852 vote(s) 4-4-2 à plat 4-4-2 losange 4-3-3 4-2-3-1 Autre

Quelle charnière ?

Kamil Glik n'est pas à son meilleur niveau cette saison. Mais le Polonais reste la solution la plus fiable et son leadership dans ce secteur sera déterminant sur la suite de la saison. La question, c'est plutôt le joueur qui doit lui être associé. Andrea Raggi est blessé, Naldo a connu des débuts catastrophiques avec deux expulsions en quatre matches et son profil n'est pas vraiment complémentaire avec celui de Kamil Glik. Il y a aussi Jemerson, en difficulté depuis l'été dernier et relégué sur le banc par Henry, et le jeune Benoît Badiashile, prometteur mais encore inexpérimenté du haut de ses 17 ans.

Notre avis : Badiashile, même si c'est loin d'être le contexte idéal pour le faire progresser. C'est encore le meilleur choix par défaut. Jemerson et Naldo n'offrent pas assez de garanties.

Quelle est la meilleure charnière pour Monaco ? Sondage 933 vote(s) Glik - Jemerson Glik - Badiashile Glik - Naldo Jemerson - Badiashile Jemerson - Naldo Naldo - Badiashile

Quels latéraux ?

Jardim doit composer avec les blessures d'Almamy Touré et Andrea Raggi. A droite, Djibril Sidibé est de nouveau disponible pour un poste où Benjamin Henrichs, lui aussi capable de jouer sur les deux côtés de la défense, est également une option. Ronael Pierre-Gabriel, de retour de blessure, postule également. A gauche, l'entraîneur monégasque a le choix entre Antonio Barreca, qui ne s'est jamais imposé depuis son arrivée l'été dernier, Fodé Ballo-Touré, recruté à Lille cet hiver, et le jeune Julien Serrano, auteur de quelques prestations intéressantes.

Notre avis : Sidibé et Ballo-Touré. Même s'ils n'offrent pas toutes les garanties défensives, les deux anciens Lillois sont encore les solutions les plus fiables pour Jardim.

Sur quelle paire de latéraux Jardim doit-il s'appuyer ? Sondage 876 vote(s) Sidibé à droite, Henrichs à gauche Sidibé à droite, Ballo-Touré à gauche Sidibé à droite, Serrano à gauche Henrichs à droite, Ballo-Touré à gauche Pierre-Gabriel à droite, Sidibé à gauche Pierre-Gabriel à droite, Ballo-Touré à gauche Pierre-Gabriel à droite, Henrichs à gauche Autre

Quelle organisation au milieu ?

Cette question rejoint celle du système. Les blessures de Jean-Eudes Ahoulou, Adama Traoré et Youssef Aït Bennasser limitent les options de Jardim pour aligner un joueur devant la défense, mais William Vainqueur est de retour et peut évoluer en pointe basse d'un milieu à trois, avec deux relayeurs comme Youri Tielemans et Cesc Fabregas. L'Espagnol peut également jouer en pointe haute devant deux récupérateurs. Une autre option consiste à aligner deux joueurs à la récupération, à choisir entre Vainqueur, Tielemans et Fabregas, dans un système en 4-4-2.

Notre avis : On mise plutôt sur un trio avec William Vainqueur en pointe basse, accompagné par Cesc Fabregas et Youri Tielemans en relayeurs.

Quelle est la meilleure organisation pour Monaco au milieu, à court terme ? Sondage 836 vote(s) Vainqueur en sentinelle, Tielemans et Fabregas en relayeurs Fabregas en meneur devant un duo Vainqueur - Tielemans Vainqueur et Tielemans à la récupération dans un 4-4-2 Vainqueur et Fabregas à la récupération dans un 4-4-2 Tielemans et Fabregas à la récupération dans un 4-4-2 Autre

Quelle animation offensive ?

Les choix sont restreints sur les ailes pour Jardim avec les blessures de Willem Geubbels, Nacer Chadli et Jordi Mboula. Avec Gelson Martins, Rony Lopes et Aleksandr Golovin, l'entraîneur monégasque a cependant trois options pour deux postes. Le joueur prêté par l'Atlético a quasiment toujours joué dans un rôle d'ailier droit, celui qui est habituellement tenu par Rony Lopes à l'ASM. Dans l'axe, l'indisponibilité de Stevan Jovetic laisse Moussa Sylla comme seule solution pour accompagner Radamel Falcao dans un éventuel 4-4-2.

Notre avis : Falcao seul en pointe. Sur les côtés, Lopes à droite et Golovin à gauche, le temps que Gelson Martins prenne ses marques.