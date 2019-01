Jardim n'y a rien changé : Guingamp file en finale

Au terme d'une séance de tirs au but, c'est Guingamp qui a eu le dernier mot, grâce à un penalty victorieux de Marcus Coco. Les Guingampais ont disposé de Monaco 2-2-(5-4, t.a.b), ce mardi soir en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Menés au score pendant plus d'un quart d'heure, les Bretons ont puisé dans leurs ressources pour renverser la situation. Un succès acquis dans la douleur mais pas illogique, tant les joueurs de Jocelyn Gourvennec ont posé bon nombre de problèmes aux joueurs d'un Leonardo Jardim de retour sur le banc. Avec ce résultat, Guingamp entretient l'espoir de remporter un sacre qui pourrait embellir une saison bien morose.

Quatre jours après une déconvenue en championnat à Reims (1-2), Guingamp s'est ressaisi. Les Guingampais ont su faire preuve d'un mental d'acier pour se défaire d'une situation bien complexe. Pourtant en supériorité numérique très tôt dans la partie, suite à l'exclusion de William Vainqueur (13e), Guingamp a mal débuté sa rencontre. Menés au score par deux fois (Ronny Lopes 18e, Aleksandr Golovin, 24e ), les Bretons sont retombés dans leurs travers habituels dans le premier acte. Toutefois, ils ont eu le mérite de présenter un visage bien plus conquérant dans le second acte.

Retrouvailles compliquées pour Jardim, Guingamp peut sauver sa saison

Dos au mur après une entrée en matière compliquée, les Guingampais ont vite redressé la barre. C'est Alexandre Mendy qui a enclenché la révolte (46e), à la conclusion d'un contre rondement mené. Le jeu a ensuite totalement tourné à l'avantage de la formation de Jocelyn Gourvennec. Plus incisif et précis dans les duels que leurs homologues monégasques, les Bretons ont eu le pied sur le ballon. Une domination sans partage face à des Monégasques, totalement dépassés. Une tendance confirmée quelques instants plus tard par l'égalisation de Marcus Thuram (56e).

Après avoir buté à plusieurs reprises sur la défense monégasque (62e, 72e, 84e), c'est les tirs au buts qui ont finalement décidé du sort de la rencontre. Profitant de la tentative manquée de Sofiane Diop, Marcus Coco ne s'est pas fait prier pour envoyer Guingamp en finale de la Coupe de la Ligue, d'une frappe sèche. Pour son retour sur le banc monégasque, Leonardo Jardim n'a pas soigné les maux monégasques. Le coach portugais a opté au départ pour un système en 4-4-2 à plat avant de repenser son schéma suite à l'exclusion de William Vainqueur (13e). Si les Monégasques ont par moments montré de belles séquences de jeu, à l'image d'une entente évidente entre Ronny Lopes et Gelson Martins, le chemin de la rédemption est encore long. Ironie du sort, ce sont les Guingampais qui peuvent sauver leur saison, eux qui accèdent à une finale de Coupe de la Ligue pour la première fois de leur histoire.