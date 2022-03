Dans un entretien à l'AFP, Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, est revenu sur les critiques quant à la Coupe du monde au Qatar et la question des droits humains dans le pays. Pour lui, "les progrès sont immenses depuis trois ans" en la matière. "Je crois que beaucoup de décisions ont déjà été prises dans le sens du social. (...) Ce qui est important, c'est surtout que la mentalité (au Qatar, ndlr) change, pour nous qui venons les voir, et pour eux au niveau de leurs responsabilités par rapport aux travailleurs" a-t-il poursuivi.

Ad

Le soutien à Infantino

Football Tour d'Europe : Le tirage du Mondial expliqué, la Juventus post-CR7 et Everton en danger IL Y A UNE HEURE

Le président de la FFF a profité de l'entretien pour donner son soutien à Gianni Infantino, qui a annoncé ce jeudi être candidat à sa réelection à la tête de la FIFA. "Je suis ravi parce que j'ai de l'estime pour lui. Il a beaucoup travaillé. (...) Je suis très content qu'il se représente, c'est un bon président." s'est réjoui Le Graët.

Conteneurs éphémères, diamant ou tente : tour d'horizon des 8 stades où se disputera le Mondial 2022

En annonçant sa réeléction, Infantino s'est présenté en rassembleur, et a fait un pas en arrière vis-à-vis de la Coupe du monde biennale. "NLG", lui, n'a pas retiré son soutien au projet : "L'idée n'est peut-être pas enterrée, mais il y a besoin de l'approfondir et d'avoir des discussions, a analysé le boss de la 3F. Moi, j'étais plutôt favorable parce que les grands événements sont quand même ce qui attire le plus les gens. (...) L'Europe de l'Ouest est riche et a tendance à oublier de temps en temps l'Afrique et les autres. Pour ces pays, c'était sûrement une opportunité". Avec le Mondial biennal, le football mondial tient un nouveau serpent de mer.

Premier League Un historique en danger de rélégation : comment Everton est tombé si bas ? IL Y A 2 HEURES