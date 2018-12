Mondial des clubs - Modric à Abou Dhabi pour boucler la boucle

Luka Modric revient mercredi, pour la demi-finale du Mondial des clubs, à Abou Dhabi où la victoire du Real Madrid lors de la précédente édition avait lancé son extraordinaire année. Lorsqu'il soulève la Coupe du vainqueur, le 16 décembre 2017, le milieu de terrain international croate est alors sans doute loin d'imaginer ce qui va suivre: meilleur joueur Fifa, meilleur joueur UEFA, meilleur joueur du Mondial, et pour couronner le tout, le Ballon d'Or 2018, remis en grande pompe au Grand Palais à Paris le 3 décembre dernier.

"Modric a reçu cette année tous les prix qui peuvent être attribués et par conséquent personne ne peut douter que ce soit le meilleur", a estimé le président du club merengue, Florentino Pérez, sur la télévision du Real Madrid. Mais ces distinctions individuelles sont le fruit des performances collectives, pour celui qui joue sur le terrain le rôle de métronome des équipes dont il porte le maillot, le blanc du Real qu'il a mené en 2018 à une troisième Ligue des champions consécutive, et celui à damiers de la Croatie, finaliste sous sa baguette du Mondial en Russie quelques semaines plus tard.

Vidéo - Antithèse de Ronaldo et Messi, Modric fait-il un beau Ballon d'Or ? 02:42

Faire jouer l'équipe

"Nous avons remporté la Ligue des Champions trois fois de suite, et nous souhaitons faire de même avec la Coupe du monde des clubs. Pour le Real Madrid, il est toujours important de remporter des titres et nous voulons gagner pour la troisième fois consécutive", a d'ailleurs déclaré Modric lundi sur le site du Real Madrid, où il accomplit sa septième saison. "Pour moi, il est toujours important d'aider l'équipe du mieux possible", ajoute cet équipier modèle.

"Je ne suis pas obsédé par la performance individuelle. L'important est de savoir comment nous allons jouer en équipe, relever ce défi et remporter le titre", ajoute le meneur de jeu, qui est à 33 ans au sommet de son art.

Une nouvelle Coupe du monde des clubs ne déparerait pas néanmoins dans la vitrine déjà bien remplie des trophées remportés par le meneur de poche. C'est aussi au dernier Mondial des clubs que Modric avait commencé à voler la vedette à son coéquipier d'alors, Cristiano Ronaldo, à qui il avait soufflé le titre de meilleur joueur du tournoi. Le joueur, qui rappelle par son allure, son élégance et ses talents de créateur un certain Johan Cruyff, avait ainsi fait taire les critiques qui avaient alors accompagné un début de saison en demi-teinte.