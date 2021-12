Réalisé en partenariat avec les producteurs primés Story Films et Calliope Pictures, Discovery dévoile son nouveau documentaire original, "Coupe du monde et corruption : au cœur du scandale" ("The Men Who Sold the World Cup") réalisé par Daniel DiMauro et Morgan Pehme, l’histoire vraie qui dépasse la fiction, celle de la vente de la plus grande compétition de football ! Un documentaire à découvrir dès le 18 décembre sur l’appli Eurosport et sur Eurosport.fr.

De tout temps, l’attribution de la Coupe du monde de football soulève son lot de suspicions, autour d'un système gangréné par la corruption et la cupidité. Et cela a atteint son paroxysme lorsque la Coupe du monde 2022 est attribuée au Qatar, un pays désertique où les températures estivales sont caniculaires, sans stade de rang mondial, avec une population globalement indifférente au football... mais où l’argent coule à flots !

Par le biais d’entretiens exclusifs de personnes au cœur de l'histoire, le documentaire révèle une vérité qui dépasse la fiction sur la façon dont le plus grand événement sportif du monde a été vendu par les plus hauts responsables du football international et sur la manière dont ils ont été expulsés de leur siège de pouvoir. Grâce à ces témoignages uniques, le documentaire nous plonge au cœur de la FIFA de Sepp Blatter, le tristement célèbre ex-président de l’organisation entre 1998 et 2015, un monde où les affaires riment avec détournements de fonds.

Ce récit shakespearien sur l'argent, le pouvoir et la corruption met en scène des personnages scandaleux parmi lesquels Chuck Blazer, un gros bonnet du football américain, et Mohamed Bin Hammam, négociant qatari. Parmi les intervenants figurent un dénonciateur de l'équipe de candidature qatarie, l'ancien chef de presse de Blatter, de grands noms du football comme Jurgen Klinsmann et Landon Donovan... et Sepp Blatter lui-même !

Le documentaire « Coupe du monde et corruption : au cœur du scandale » s’articule en deux épisodes. Le premier suit les enquêteurs du Sunday Times, Heidi Blake et Jonathan Calvert, lors de leur incroyable enquête qui aboutit au scoop du siècle révélant la corruption endémique au cœur de la FIFA. Le second épisode est orchestré autour des enquêteurs du FBI et de l'IRS dont le travail consistait à révéler des comportements criminels au cœur d'une organisation dont la structure était comparable à celle d'une mafia.

