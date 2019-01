Mondial 2019 féminin - Le Graët : "Gagner deux Mondiaux en deux ans, c'est le rêve"

Remporter le Mondial 2019 féminin en France, un an après le sacre des Bleus de Didier Deschamps, "c'est le rêve", a souligné jeudi le président de la Fédération française de football Noël Le Graët, impressionné par la "progression" des joueuses de Corine Diacre.

La Coupe du monde féminine se disputera pour la première fois dans l'Hexagone du 7 juin au 7 juillet, dans neuf villes différentes. La France sera opposée à la Corée du Sud, la Norvège et le Nigeria en phase de poule. "L'objectif quand on est dans notre pays, c'est de faire le mieux possible, a déclaré le patron de la FFF lors de ses voeux à la presse. La gagner, c'est le rêve. En gagner deux en deux ans, c'est le rêve", a-t-il dit, en référence au titre des Bleus acquis l'été dernier en Russie.

Didier Deschamps, Hugo Lloris et Noël Le GraëtGetty Images

Le Graët : "L’équipe de France a changé d’allure"

Le président de la FFF a salué l'évolution de l'équipe de France féminine sous les ordres de Corinne Diacre, nommée sélectionneure après l'Euro 2017. Selon lui, l'ancienne coach de Clermont (Ligue 2) "fait bien son métier, elle fait progresser son équipe", comme en témoigne le succès 3-1 glané samedi en amical au Havre contre les Etats-Unis, championnes du monde en titre. "L'équipe de France a changé d'allure. Elle a dominé son match nettement, techniquement et tactiquement. Je trouve que c'était l'un des meilleurs matches de football féminin que j'ai jamais vu", a savouré le numéro un de la Fédération.

L'engouement pour le football féminin en France se traduit par une nette augmentation du nombre de pratiquantes, a-t-il également souligné. "On va atteindre les 200.000 licenciées très, très vite", selon lui. A la fin de la saison 2017-18, la FFF comptait plus de 155.000 femmes licenciées.