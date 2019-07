Près de 12 millions téléspectateurs pour Angleterre-USA, audience record au Royaume-Uni

Record d'audience en Angleterre grâce au football féminin. La demi-finale de la Coupe du monde qui a opposé l'Angleterre aux Etats-Unis mardi a réuni la plus forte audience télévisée de l'année outre-Manche avec 11,7 millions de téléspectateurs, a annoncé la BBC mercredi. La part d'audience a atteint 50,8% à son pic pendant le match à l'issue duquel les Etats-Unis ont battu l'Angleterre 2-1. Le précédent record d'audience pour un match féminin - 7,6 millions de téléspectateurs pour les quarts de finale opposant l'Angleterre à la Norvège - a été battu.

"Le football féminin est devenu un sport grand public"

"Ce qui a vraiment été différent et génial à propos de ce tournoi est le nombre de gens qui ont regardé les Lionnes (surnom des footballeuses anglaises) à la télé", a déclaré à la BBC Martin Glenn, patron de la Fédération anglaise de football. "C'est devenu un sport totalement grand public", a-t-il déclaré. "Ce qui est important, c'est que ça ajoute à l'attractivité (du sport) et ça donne envie aux filles et aux femmes de jouer".

Après leur échec face aux Américaines, les Anglaises joueront samedi contre les perdants de la seconde demi-finale opposant les Pays-Bas à la Suède, pour la troisième place.