Football

Coupe du monde - Une patte gauche lumineuse au service de l'Allemagne : David Raum et le replacement qui a tout changé

MONDIAL 2022 - Notre nouvelle série, The World at their feet, dresse le portrait de stars du football. Aujourd'hui, partons à la découverte de David Raum, le latéral gauche allemand du RB Leipzig. En délicatesse dans son club, Raum a été repositionné en arrière gauche par son nouveau coach. Un choix judicieux qui a tout changé dans la carrière de ce joueur qui vit un rêve éveillé.

00:07:03, il y a 34 minutes