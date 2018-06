Coupe du Monde 2018 - Le Portugal, un sérieux outsider qui rêve du doublé

Le profil du Portugal

Palmarès : Champion d'Europe en 2016, vice-champion d'Europe en 2004

Classement Fifa : 4e

Son parcours en qualification

Une mise en route difficile, une montée en puissance et un peu de pression puis le Portugal a composté son billet pour la Russie. Les champions d'Europe avaient débuté leur campagne des éliminatoires par une défaite en Suisse (2-0), ils ont ensuite su enchaîner pas moins de neuf succès consécutifs dont un dernier décisif face à la Nati au match retour (2-0). La Seleçao a ainsi doublé son adversaire sur le fil et fini en tête du groupe B grâce à une meilleure différence de buts.

PortugalGetty Images

Le onze type

Rui Patricio - Cédric Soares, José Fonte, Pepe, Raphaël Guerreiro - João Moutinho, William Carvalho, Adrien Silva, João Mário - André Silva, Cristiano Ronaldo

La star

Cristiano Ronaldo est évidemment le meilleur joueur de l'équipe du Portugal. L'attaquant du Real Madrid règne sur l'Europe et va tenter de conquérir le monde avec son pays. A désormais 33 ans, il dispose encore de quelques belles années devant lui mais il sait que ses capacités déclinent forcément et l'aventure en Russie constituera sa dernière grande chance de soulever le trophée le plus convoité. Quintuple Ballon d'or, recordman du nombre de sélections et meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao, il ne lui reste plus qu'un grand défi à relever.

Cristiano Ronaldo of Portugal looks on during the International Friendly between Portugal and EgyptGetty Images

Le jeune à suivre

Andre Silva s'est révélé à Porto lors de la saison 2016-2017 en claquant 21 buts en 44 matches si bien que l'AC Milan a déboursé 40 millions d'euros pour le recruter l'été dernier. En Italie, l'attaquant de 22 ans a toutefois peiné à confirmer et n'a marqué que 10 buts (8 en Europa League et 2 en Serie A). Le sélectionneur portugais Fernando Santos lui maintient pourtant toute sa confiance car André Silva reste efficace avec la Seleçao et apparait comme le complément idéal de Cristiano en attaque.

Qualificazioni Mondiali 2018: Portogallo-Svizzera, André Silva (Getty Images)Getty Images

Le sélectionneur

Fernando Santos a été nommé en septembre 2014 en remplacement de Paulo Bento après l'échec de la Coupe du Monde au Brésil et un début de campagne de qualification pour l'Euro 2016 raté. Plus classique et plus expérimenté que son prédecesseur, Santos avait l'avantage d'avoir déjà dirigé une sélection. Il avait mené la Grèce jusqu'en huitième de finale du Mondial 2014. Expulsé avant la séance de tirs au but perdue par les Grecs contre le Costa Rica, il avait d'ailleurs dû purger 8 matches de suspension avant de prendre place sur le banc du Portugal. Cela ne l'a pourtant pas empêché de qualifier le Portugal pour l'Euro 2016 et ensuite de remporter le tournoi en France contre toute attente.

Son histoire en Coupe du monde

Avec seulement six particiations, le Portugal affiche une expérience assez modeste en phase finale de Coupe du monde. Il avait faite forte impression lors de la première apparition en 1966 en Angleterre en terminant en troisième position. Il a également atteint les demi-finales 40 ans plus tard en Allemagne. Pour le reste, ce fut moins glorieux avec un huitième de finale et trois éliminations au premier tour comme lors de la dernière Coupe du Monde au Brésil. Surclassés d'entrée par l'Allemagne (4-0), les Portugais avaient doucement réagi contre les États-Unis et obtenu un match nul (2-2) et malgré une victoire contre le Ghana (2-1), ils avaient fait les frais d'une différence de buts insuffisante.

But pour l'Allemagne contre le Portugal, Coupe du monde 2014Getty Images

Pourquoi cette Coupe du monde sera la bonne

Le Portugal a remporté son premier grand succès avec le dernier championnat d'Europe et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il possède désormais l'expérience de la victoire en plus d'un groupe talentueux et solidaire avec de nombreux joueurs polyvalents. Ajouter à cela un Cristiano Ronaldo toujours affamé et la Seleçao peut nourrir de grandes ambitions.

Portugal's forward Cristiano Ronaldo (L) celebrates with Portugal's defender Pepe after scoring a penalty during the 2017 Confederations Cup group A football match between New Zealand and Portugal at the Saint Petersburg Stadium in Saint Petersburg on JuGetty Images

Son programme dans le groupe B

15 juin : Portugal - Espagne (Sotchi)

20 juin : Portugal - Maroc (Moscou)

25 juin : Iran - Portugal (Saransk)