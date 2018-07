Coupe du monde : Jordan Pickford, même pas peur !

32 ans après "The hand of god", la main du diabolico-divin Diego Maradona, l'Angleterre a savouré mardi soir "The hand of glove". La main gantée. Celle de Jordan Pickford, dont l'arrêt sur Carlos Bacca lors de la séance de tirs au but a ouvert en grand les portes des quarts de finale aux Three Lions. Mais au-delà de la proximité sémantique, ce n'est pas tant le douloureux souvenir de 1986 au Stade Aztèque que le gardien de but d'Everton a effacé ni même adouci à Moscou, qu'une revanche sur la double malédiction anglaise, celle des tirs au but et des gardiens de sa Majesté.

Depuis la première séance fatale aux Anglais, contre la R.F.A. en demi-finale de la Coupe du monde 1990, les portiers de l'équipe d'Angleterre avaient peu pesé dans ces moments décisifs. Quand ils n'avaient pas été fautifs avant, à l'image de David Seaman et son placement douteux sur le coup franc de Ronaldinho lors du quart de finale du Mondial 2002, sans parler des bourdes répétées de David James. Pickford est le premier gardien anglais a endossé un costume de héros dans une phase finale depuis très, très longtemps. Signe de temps qui changent.

Jordan Pickford, l'arrêt décisif face Bacca.Getty Images

" Il avait 23 ans en arrivant, mais il avait l'air d'en avoir 30 "

Le dernier rempart d'Everton, troisième gardien de but le plus cher de l'histoire derrière Gigi Buffon et Ederson Moraes après son transfert chez les Toffees pour 34 millions d'euros à l'été 2017, a vengé un joli petit paquet de personnes face aux Cafeteros. Y compris son sélectionneur, Gareth Southgate, hanté depuis plus de vingt ans par son échec fatal en demi de l'Euro 1996, à domicile, contre les Allemands. "Je devrais vivre toute ma vie avec, a répété l'ancien défenseur mardi, mais je suis très heureux ce soir d'être du bon côté."

C'est aussi un formidable renvoi d'ascenseur, car la décision de Southgate de l'imposer comme titulaire à seulement 24 ans, et avec une expérience minimale du très, très haut niveau, avait fait grincer quelques dents. Mais si Jordan Pickford est l'homme qui a inversé le cours de la malédiction, ce n'est sans doute pas un hasard. C'est un jeune homme mature, plus rempli de certitudes que de doutes. "Il avait 23 ans en arrivant, mais il avait l'air d'en avoir 30, explique Sam Allardyce, le manager d'Everton la saison dernière. Il est très mûr pour son âge et, surtout, il aime les responsabilités."

Kevin Ball est l'ancien responsable du centre de formation de Sunderland, où Pickford a parfait son jeu à l'âge de 17 ans. Il confirme le caractère affirmé du personnage. "Jordan a confiance en ses capacités et en ses opinions, explique Ball. S'il pensait avoir raison, il n'hésitait pas à me dire 'je ne suis pas d'accord avec toi'. Et j'aimais ça."

John Stones et Jordan PickfordGetty Images

" Jordan sait ce qu'il vaut "

George Honeyman, qui a joué à Sunderland avec lui, a raconté une anecdote éclairante à ce sujet : "Nous étions en déplacement à Blackburn et Bally (Kevin Ball) a engueulé Jordan à la mi-temps pour un but qu'il avait concédé. Normalement, quand Bally haussait le ton, on se faisait tout petit. Mais ils ont commencé à s'engueuler. Pour le piquer, il a dit à Jordan : 'tu n'y arriveras jamais si tu as ce genre d'attitude', 'Je te parie que si', lui a répondu Jordan. Je crois qu'on peut dire qu'il a eu raison."

Le gardien ressemble au personnage. Sûr de lui. Pas du genre à s'avancer dans une séance de tirs au but en victime. "Je suis peut-être jeune, mais j'ai du mental et de l'expérience", a d'ailleurs assuré l'intéressé cette semaine.

Coéquipier (et doublure) du cerbère anglais à Everton, Maarten Stekelenburg n'est pas étonné de le voir s'affirmer de la sorte sur la scène mondiale. "Après m'être entraîné pendant toute une saison avec lui, je sais de quoi il est capable, a confié le Néerlandais au Telegraph. Jordan sait ce qu'il vaut, il a une grande confiance en lui. Vous avez besoin de ces qualités si vous voulez être performant au plus haut niveau. Il travaille beaucoup et, surtout, il ne panique pas. Rien ne peut l'atteindre."

Pas même le poids d'un héritage aussi lourd que celui des déboires des gardiens anglais en sélection. Longtemps, trop longtemps, l'Angleterre du foot a croisé les doigts pour que ses gardiens ne la fassent pas perdre. Aujourd'hui, elle en tient enfin un qui peut la faire gagner. Ça vous change la vie.