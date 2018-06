Equipe de France : Kanté - Pogba, le dépassement de fonctions leur va si bien

Vu de loin, N'Golo Kanté et Paul Pogba n'ont pas beaucoup de points communs. Sur le terrain, leurs points de convergence ne sautent pas aux yeux non plus. Mais leurs différences sont, désormais, un plus pour les Bleus. Face à l'Australie et surtout contre le Pérou, la paire de l'entrejeu a montré des dispositions plus claires à pouvoir jouer ensemble, les deux hommes se complétant à merveille et offrant à l'équipe de France une assise solide. Ce qui n’est pas un luxe alors que les Bleus ne se sont pas encore complètement trouvés.

Et si Paul Pogba a haussé son niveau de jeu en s'appliquant à travailler défensivement et gommé une bonne partie des scories qui polluent régulièrement ses prestations, N'Golo Kanté a brillé par son activité et son harcèlement permanent de l'adversaire. Mais ce n'est pas tout. Le milieu de terrain de Bleus et des Blues, meilleur français de ce Mondial jusque-là, a fait du dépassement de fonction un art de vivre et de jouer. Un bonheur n’arrivant jamais seul : Pogba s'est mis dans son sillon.

Vidéo - Pourquoi Kanté devrait jouer contre le Danemark... mais pas Pogba 01:34

Depuis le début de la Coupe du monde, Paul Pogba (179 minutes passées sur le pré) et N'Golo Kanté (180) ont touché le même nombre de ballons : 148 chacun. Mis à part Benjamin Pavard, 155 au total, personne n'a été plus sollicité que les deux hommes. Ce que l'on retiendra, c'est que tout passe, ou pas loin, par les pieds de l'un et de l'autre. Et que Kanté ne contente pas de reposer sur son alter ego du milieu.

Kanté compte (aussi) dans les trente derniers mètres…

Si "NG" est une assurance tous risques dans l'entrejeu, il a fait preuve face à l'Australie et au Pérou d'une propension à se projeter et, surtout, peser dans la progression du jeu. Une statistique résume parfaitement cela : dans les trente derniers mètres, le petit milieu des Bleus a joué 22 ballons et réussi 86% de ses transmissions. Loin d'être un détail. Pour comparer, Paul Pogba en a logiquement joué plus du double (45) avec un pourcentage de réussite plus faible, mais grandement acceptable (71%) au regard de ses prises de risque.

Vidéo - "Kanté était au four, au moulin, à la cave et au grenier" 01:28

…Pogba va (aussi) au mastic

N'Golo Kanté est une machine à gratter les ballons. L'impression visuelle est confortée par les chiffres, impressionnants. Depuis le début de la Coupe du monde, l'ancien de Leicester a récupéré 27 ballons (plus 6 interceptions). Qui dit mieux ? Personne, évidemment. Marcelo (Brésil) pointe à une petite longueur (26). Derrière, c'est le désert. Quid de Paul Pogba ? Le Mancunien brille dans un autre secteur du jeu : les duels. En deux matches, il en a joué 30 (20 pour Kanté) et en a gagné exactement la moitié (15).

Si l'on se penche sur l'ensemble des Bleus, l'homme aux 56 sélections présente le meilleur bilan, derrière Lucas Hernandez (19), machine à combattre. Ce n’est pas forcément là où l’on attendait le plus. Mais personne ne se plaindra de cette mutation. Surtout pas Kanté. Et encore moins l’équipe de France.

