Fellaini, un Belge "so british"

Marouane Fellaini, un Belge à l'accent "british". Pionnier, avec Vincent Kompany, de la colonie belge en Premier League - la moitié des 23 "Diables Rouges" y jouent - Marouane Fellaini retrouvera jeudi ses meilleurs ennemis pour ce qui pourrait être sa dernière campagne internationale.

Avec ses dix saisons et 333 matches sous les maillots d'Everton et de Manchester United, Fellaini sera presque le joueur le plus "british" sur le terrain à Kaliningrad (20h00 françaises). "Pas le plus anglais non", a-t-il protesté en conférence de presse. Mais "ça fait longtemps que je suis là bas, je connais très bien le championnat anglais et tous les joueurs".

En 2008, lorsqu'il débarque sur les bords de la Mersey en provenance du Standard de Liège et que Vincent Kompany quitte Anderlecht pour atterrir chez les Citizens à l'aube de l'ère émiratie, les Belges sont une curiosité outre-Manche.

Dix ans plus tard, "le petit Belge, en Angleterre, c'est quelqu'un", juge Fellaini, non sans orgueil. "Après Vincent et moi, beaucoup de joueurs nous ont suivi et ont fait leur chemin et c'est une fierté", complète-t-il.

Depuis le tirage au sort, la date du troisième match du groupe H contre l'Angleterre était soulignée en rouge.

Marouane Fellaini et Thierry Henry / Coupe du monde 2018Getty Images

"J'accepte la décision du coach"

Mais pour le Belgo-Marocain à la crinière de Lion (de l'Atlas), ce sera surtout l'occasion de retrouver une place de titulaire, denrée rare cette saison en club comme en sélection. "J'ai perdu ma place parce que je me suis blessé contre la Bosnie (en octobre) et, à partir de là, j'ai eu du mal à revenir en club", a-t-il expliqué.

Avec Manchester, il n'a pris part qu'à 16 matches de championnat cette saison, dont 11 comme remplaçant. En équipe nationale, il a aussi été victime du replacement de Kevin de Bruyne plus bas, aux côtés d'Axel Witsel avec qui Fellaini composait la paire de centraux sous Marc Wilmots et à l'arrivée de Roberto Martinez comme sélectionneur.

"Si j'étais titulaire en club, je ne sais pas quelle décision il aurait pris. Mais j'accepte la décision du coach", a-t-il déclaré selon la formule diplomatique et convenue de toutes les doublures.

Le carton jaune reçu par De Bruyne contre le Panama, conjugué à la qualification déjà acquise, lui offre un peu d'exposition mais on sent que quelque chose s'est cassé. Lors du dernier match de préparation face au Costa Rica (4-1), il avait quitté le banc des remplaçant à la 70e pour rentrer aux vestiaires en comprenant qu'il n'entrerait pas en jeu.

" Je sais où je jouerai la saison prochaine "

L'idée d'une retraite internationale fait son chemin. "J'ai 30 ans, dans quatre ans il y a une autre Coupe du monde mais j'aurais un certain âge et il y a beaucoup de jeunes joueurs talentueux qui vont percer, qui vont jouer dans de grands clubs", a-t-il détaillé. "J'aurais une discussion avec le coach après la Coupe du monde et, à partir de là, je prendrai ma décision", a-t-il conclu sur le sujet.

Plus proche de 31 ans que de 30, en fin de contrat avec Manchester United, Fellaini est à un point charnière. Un âge où, si on peut espérer faire encore quelques années, on entre dans la phase finale de sa carrière et où on voudrait soigner sa sortie.

"Je crois que si nous sommes champions du monde, je vais arrêter et je ne serai pas le seul", a-t-il rigolé au sujet de son avenir chez les "Diables Rouges".

Quant aux autres Red Devils, ceux de Manchester, le trait est déjà tiré. "Je sais où je jouerai la saison prochaine et, ces jours-ci, je vais l'annoncer", a seulement confié celui qu'on dit en contact avec Arsenal, le Paris Saint-Germain ou la Chine.