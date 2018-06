Griezmann, Mbappé, Dembélé : un trio qui a tout pour plaire

"Je ne suis pas là pour faire jouer les copains des copains". Lundi, Didier Deschamps a été on ne peut plus clair : ce ne sont pas des affinités affectives qui guident ses choix. Pas plus aujourd'hui qu'hier. DD est plus sensible aux harmonies qui se dessinent quand le ballon roule. Et le sélectionneur national a beaucoup aimé ce qu'il lui a été donné de voir quand Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont déambulé ensemble à Nice. Alignés tous trois face à l'Italie (1-3), les hommes ont donné des garanties. Et envie.

Le trio a tout pour plaire. Il diffère grandement de celui qui semblait avoir les faveurs des observateurs et de la continuité, avec Olivier Giroud en pointe. Mais l'attaquant aux 31 buts en 74 sélections, victime face aux Etats-Unis d'un choc qui lui a laissé six points de suture à la tête en guise de souvenir, n’était sans doute pas complètement paré au combat pour l'Australie. Et vu que DD a ce qu'il faut en magasin, il n'a pas hésité à tenter le coup.

Vidéo - "Deschamps semble préparer une petite révolution contre l'Australie" 00:55

Miser sur les points forts des Bleus

"Il y a des affinités de style de jeu qui peuvent rapprocher Kylian, Ousmane et Antoine. Olivier évolue dans un registre différent", reconnait Deschamps. Il est certain que le pivot Giroud et la fusée Dembélé n'ont pas grand-chose en commun. Avec Dembélé, Mbappé et Griezmann, l'équipe de France va se reposer sur un trio d'artificiers qui va tenter d'allumer la mèche d'un peu partout et à tout moment.

Plutôt que de tenter de corriger les défauts de cette équipe à tout prix alors que le temps est compté, Didier Deschamps a décidé de maximiser les points forts de son collectif. L'ancien entraîneur de l'OM est conscient que son équipe est aujourd'hui plus performante sur les attaques rapides que dans le jeu placé. Son fameux pragmatisme l'a poussé à appuyer un peu plus sur le champignon, lui si souvent décrié pour avoir le pied sur le frein.

Vidéo - L'instant tactique : Un 4-3-3 "faux neuf", la vraie trouvaille de Deschamps 02:10

" On doit s'améliorer dans le replacement défensif "

Griezmann, Mbappé et Dembélé ensemble, c'est aussi l'assurance d'une attaque polymorphe. Si le Barcelonais semble parti pour occuper le côté gauche, le Parisien le droit et Grizou l'axe, en possible "faux 9", il faudra suivre les déplacements de ces trois-là qui auront à cœur de brouiller les pistes. Parce que c'est dans leur l'ADN et que Deschamps les y encourage. "Le coach me dit d'être mobile pour toucher des ballons", témoigne d'ailleurs Mbappé. Avant de se réjouir de l'attelage ainsi composé : "Jouer avec Ousmane et Antoine, c'est différent qu'avec Olivier. Antoine est plus meneur. Il a cette qualité de passe entre les lignes. Avec Ousmane, c'est facile. Il est percutant, peut jouer en une touche, il a les deux pieds… ça fait pas mal pour un joueur."

Reste deux écueils : éviter l'entonnoir dans l'axe, ce qui vu le profil et le caractère des trois hommes ne devrait pas être trop ardu. Il faudra également assurer le replacement défensif. Et ça, c'est moins évident. Pour un Griezmann qui sait ce que se dépouiller pour récupérer le cuir veut dire, l'équipe de France va se présenter face à l'Australie avec deux monstres de talent au goût incertain pour le repli. Ça aussi, Deschamps l'a prévu en consolidant son arrière-base. Mais cela n'exonérera pas les deux compères de 19 ans de filer un coup de main aux copains. "On doit s'améliorer dans le replacement défensif, confirme Mbappé. On ne peut pas avoir une équipe coupée en deux." La promesse n'est pas tombée dans l’oreille d'un sourd. La France aura le trio à l'œil, samedi sur les coups de midi.