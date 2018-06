Le Sénégal, la principale chance de l'Afrique

L'Afrique ne s'est pas encore invitée à la table des rois lors de la Coupe du monde. Elle est même confrontée à un plafond de verre : les quarts de finale. Depuis 1930, seules trois formations du continent africain ont été jusqu'à ce stade de la compétition : le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010. Le Maroc, le Nigeria, la Tunisie, l'Egypte et le Sénégal rêvent de faire aussi bien. Et même mieux en écrivant l'histoire ! Mais dans le lot, les Lions de la Teranga sont peut-être la meilleure chance africaine dans ce Mondial.

Mané et une attaque qui peut faire mal

Aliou Cissé, le sélectionneur et capitaine des "mondialistes" de 2002, possède une belle panoplie devant. Il a bien sûr Sadio Mané, la star de Liverpool, qui est le chef de file de cette attaque sénégalaise. Mais les Lions ont d'autres éléments capables de faire mal à des défenses adverses comme Keita Baldé (Monaco), Ismaïla Sarr (Rennes) ou encore Mbaye Niang (Torino). Moussa Konaté, auteur de 13 buts en L1 avec Amiens, Diafra Sakho (Rennes) et Moussa Sow (Bursaspor) peuvent eux occuper la pointe de l'attaque. Mais c'est bien sur les côtés que l'attaque sénégalaise a le plus d'arguments. Avec les Mané, Baldé and co, le Sénégal peut faire des différences et aller très vite vers l'avant pour frapper.

Keita BaldéGetty Images

Un milieu et une défense habitués au haut niveau et solides

Le Sénégal compte dans ses rangs de nombreux éléments habitués aux joutes de haut niveau en Europe. Ce qui est valable en attaque l'est également au milieu et en défense. Son arrière-garde, qui a démontré une certaine stabilité défensive durant les qualifications (5 buts pris en 8 matches), repose ainsi sur son leader napolitain Kalidou Koulibaly. Et au milieu, où Idrissa Gueye abat un sacré travail avec son volume de jeu, c'est un peu la même histoire avec des milieux de terrains travailleurs.

Une poule abordable

Pourquoi le Sénégal plus que les autres sélections africaines ? C'est aussi une histoire de poules. Et dans le lot, les Sénégalais ont été les mieux lotis. Alors que le Maroc doit notamment affronter le Portugal et l'Espagne, la Tunisie va devoir éliminer soit la Belgique ou l'Angleterre pour passer et le Nigeria a aussi un joli défi avec l'Argentine et la Croatie. Les joueurs d'Aliou Cissé ont hérité d'un groupe plus ouvert, tout comme l'Egypte. Avec la Pologne, la Colombie et le Japon, cette formation du Sénégal a clairement un coup à jouer. De quoi viser les huitièmes. Et pourquoi pas marcher sur les traces de leurs illustres prédécesseurs de 2002 ?