LES TOPS

Musah-Adams, poumons du jeu américain

Point fort du jeu anglais, star montante des Three Lions, Jude Bellingham n’a jamais existé face aux Etats-Unis. La faute à la paire Yunus Musah-Tyler Adams. Les deux milieux de terrain américains ont complètement étouffé leurs homologues dans l’entrejeu par leur pressing incessant, empêchant Bellingham et Rice d’aérer d’animer le (triste) jeu anglais. Et le duo s’est également toujours projeté pour apporter le surnombre et le danger, à l’image de la frappe déviée de Musah (29e) qui partait pourtant très bien.

Yunus Musah et Tyler Adams (Etats-Unis), devant Harry Kane (Angleterre), lors de la Coupe du monde 2022 Crédit: Getty Images

Solide comme le roc Maguire

Très souvent critiqué, il faut bien souligner quand Harry Maguire tient la baraque (quasi) à lui tout seul. Que ce soit en première période pour contrer la frappe de Sergino Dest (41e) ou en seconde, surtout, pour repousser de la tête les assauts américains, comme ce sauvetage devant Walker Zimmerman (57e), le défenseur central anglais a été impeccable et décisif pour laisser en vie les siens dans le temps fort des Etats-Unis.

LES FLOPS

Southgate, coaching perdant

Comment a-t-il pu autant tarder pour modifier son équipe ? Autant son coaching face à l’Iran avait été efficace avec des entrants buteurs, autant celui de ce vendredi a été raté dans les grandes largeurs. Avec autant de difficulté pour se montrer dangereux, pourquoi attendre la 68e minute pour faire bouger les choses ? Pourquoi laisser Phil Foden sur le banc ? Raheem Sterling et Mason Mount ont été transparents mais ça n’a pas empêché le second de finir le match… L’Angleterre était à la rue et Southgate n’a rien fait pour leur ouvrir la porte.

Le sélectionneur de l'Angleterre Gareth Southgate après le match face à l'Iran (6-2) à la Coupe du monde 2022 Crédit: Getty Images

Pour le spectacle, on repassera (encore)

C’est une tendance de plus en plus forte mais toujours aussi désagréable : on s’ennuie ces derniers temps dans cette Coupe du monde. Et cet Angleterre – Etats-Unis risque malheureusement d’occuper une place de roi dans le classement des pires matchs de ce Mondial. Pas de rythme, presque aucun tir cadré (4 au cumul) et une seule vraie situation dangereuse, le tir sur la barre de Christian Pulisic… Le meilleur symbole ? L’ultime coup franc américain, à la dernière seconde, mis au poteau de corner plutôt que dans la surface. Décevant.

La passivité anglaise

Les Anglais jouaient-ils le 0-0 ? Franchement, c’est à se demander tant les joueurs de Southgate ont été passifs tout au long du match. Timide avec le ballon, sans aucune inspiration, l’Angleterre n’a même pas mis l’intensité digne d’un match de haut niveau. Surtout dans le premier quart d’heure de la seconde période, lorsque les Américains ont haussé le ton. Dépassés, les Anglais n’ont jamais réagi, ne mettant jamais le pied dans les duels, se contentant de subir, avec une passivité étonnante et indigne d’un candidat au titre mondial.

England - USA Crédit: Getty Images

