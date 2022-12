"Les grands joueurs ils veulent jouer des grands matchs. Ce qui les emmerde c'est de faire des petits matches". Il y a un peu plus d'un an, sur les ondes de RMC et via d'autres canaux, Arsène Wenger défendait son projet de réorganisation du calendrier international, avec comme idée phare une éventuelle Coupe du monde tous les deux ans.

Une prise de position très discutée et critiquée. Et force est de constater qu'elle a évolué avec le temps. Interrogé par L'Equipe, le directeur du développement à la FIFA a ainsi effectué un rétropédalage. "On m'avait demandé d'y réfléchir et je pensais que ce n'était pas une mauvaise idée. Mais une telle évolution nécessitait de revoir complètement le calendrier des qualifications", a-t-il admis.

La Coupe du monde en hiver ? Ça fonctionne

"On ne se dirige pas vers ça aujourd'hui, plutôt vers des cycles de quatre ans avec en alternance une Coupe du monde, la Coupe du monde féminine qui prend de plus en plus d'importance, l'Euro et la Coupe du monde des clubs, qui sera inévitable". Un premier point éclairci, avant de se pencher sur d'autres débats. A commencer par le renouvellement ou non d'un Mondial hivernal.

"Si on veut démocratiser le football, il faudra aller dans des pays d'Afrique où il est impossible de disputer un Mondial l'été... On le voit avec cette édition au Qatar : une Coupe du monde en hiver, ça fonctionne. Alors, certes, beaucoup de sélections n'ont pas eu le temps de bien se préparer physiquement. Mais au moins, elles ont toutes abordé cette compétition avec une vraie fraîcheur mentale, ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé. Je me souviens d'équipes qui ont débuté une Coupe du monde fatiguées psychologiquement, parce que la période de préparation s'était mal passée..."

Là encore, le débat existera. Mais il sera certainement un peu moins vif.

