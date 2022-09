Bouna Sarr, champion d'Afrique en 2022 avec le Sénégal, a été opéré avec succès du genou gauche, et est très incertain pour la Coupe du monde au Qatar qui débute dans deux mois (20 novembre-18 décembre).

"Bouna Sarr a été opéré ce mardi avec succès du genou gauche et n'est donc pour le moment pas à disposition du Bayern Munich. En raison de problèmes récurrents au niveau du tendon rotulien, l'international sénégalais n'a pas encore disputé de match officiel cette saison", a expliqué le Bayern Munich dans un communiqué. Arrivé début octobre 2020 en Bavière, l'ancien Marseillais a joué 31 matches avec le Bayern, inscrivant un but et délivrant trois passes décisives.

