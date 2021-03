Luis Enrique continue d'incorporer de jeunes joueurs. Les pépites Bryan Gil et Pedri, ainsi que Pedro Porro, sont les grandes nouveautés de la liste espagnole annoncée lundi par Luis Enrique pour les éliminatoires de mars (la dernière avant l'Euro), qui voient aussi le retour de Jordi Alba. La Roja devra affronter la Grèce, la Géorgie et le Kosovo fin mars en matches de qualifications pour la Coupe du monde au Qatar-2022.

"On a vu un joueur qui réunit les conditions idéales pour jouer au milieu du terrain, avec de la clairvoyance et la qualité nécessaire pour jouer aussi bien en attaque qu'en défense", a affirmé le sélectionneur en conférence de presse lundi, au sujet de Pedri, la jeune sensation du Barça. Quant à Bryan Gil, le prodige d'Eibar prêté par le FC Séville, "ce qu'on lui demande, c'est la même chose que ce qu'il fait en club : déborder en permanence, être capable de jouer de son bon ou de son mauvais pied, continuer dans cette attitude de débordement peu importe le résultat et, évidemment, l'intelligence défensive qu'il a quand il faut monter au pressing", a souligné le technicien.

Coupe du monde Giggs manquera le début des éliminatoires avec le Pays de Galles 10/03/2021 À 13:54

Retour sur le banc et un Koeman sans pitié : Griezmann, le déclin sans fin

A ces deux jeunes pépites s'ajoutent deux autres jeunes nouveaux venus : Robert Sanchez, gardien de Brighton qui remplace Kepa Arrizabalaga, et le défenseur du Sporting Portugal (en prêt de Manchester City) Pedro Porro, qui a déjà connu la Roja avec les Espoirs. Lui ne découvrira pas la maison : Jordi Alba, qui n'avait plus joué sous le maillot espagnol depuis le 5 septembre 2019 contre la Roumanie (succès 2-1), retrouvera la sélection pour la première fois depuis le retour aux commandes de son ancien entraîneur au Barça, Luis Enrique. L'autre grand revenant est Thiago Alcantara, qui revient en sélection après avoir soigné une blessure à un genou qui l'avait empêché d'être dans la liste en novembre.

La liste de l'Espagne

Gardiens : De Gea, Unai Simon, R. Sanchez

Défenseurs : Porro, E. Garcia, S. Ramos, D. Llorente, I. Martinez, Alba, Gaya

Milieux de terrain : Busquets, Rodri, Thiago, Pedri, Llorente, Canales, Koke, Fabian

Attaquants : G. Moreno, Morata, Olmo, Oyarzabal, Ferran Torres, B. Gil

Coupe du monde Deschamps dévoilera sa liste le 18 mars pour l'Ukraine, le Kazakhstan et la Bosnie-Herzégovine 09/03/2021 À 11:20