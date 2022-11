Il n'a pas une saison pleine chez les professionnels qu'il fait pourtant pleinement partie intégrante du paysage footballistique européen depuis plusieurs années. Très (trop ?) vite porté aux nues par la presse allemande et l'ensemble des observateurs, Youssoufa Moukoko est en train de se tailler une place de choix dans le Borussia Dortmund d'Edin Terzic.

Ad

Et les récentes performances du natif de Yaoundé font des émules avec déjà 6 buts et 6 passes décisives en 21 sorties toutes compétitions confondues cette saison. A tel point que Hansi Flick a pris le pari, risqué ou pas, de l'intégrer au groupe allemand pour la Coupe du monde 2022. Un nouveau symbole de la trajectoire tout feu, tout flamme de l'attaquant, qui ne cesse de faire tomber les records et monter les attentes. Quitte à parfois oublier que le Wunderkind n'a pas encore 18 ans.

Coupe du monde "Quelque soit le résultat, cela amènera à la fin de Didier Deschamps" IL Y A 19 HEURES

Choupo-Moting après Ronaldo : pourquoi on n'y croit pas

Au bon endroit, au bon moment

Attendu depuis longtemps par les suiveurs du BvB, Youssoufa Moukoko a bénéficié du retour d'Edin Terzic pour se faire une place. Pourtant, le joueur a profité d'un sacré concours de circonstances comme l'explique Marc Hlusiak d'Eurosport Allemagne. "Avec les soucis de santé de Sébastien Haller et les débuts compliqués d'Anthony Modeste, Moukoko a eu plus d'opportunités. Quelle aurait été sa situation sous Terzic si Haller était resté en bonne santé ?"

Plus que ce "jeu de dominos", le jeune attaquant commence peu à peu à combler le vide laissé par le départ d'Erling Haaland à Manchester City. "Il se rapproche plus du jeu de Haaland que Modeste. Moukoko est rapide, apporte de la profondeur, une belle finition de but et correspond mieux au jeu de Dortmund. C'est la principale raison pour laquelle cela fonctionne. Mais encore une fois, il est encore loin de bien jouer à chaque match…", insiste notre confrère.

Pourquoi Bellingham peut être le joueur le plus cher de l'été

La patience, mais pas trop

Car tout n'est pas parfait pour le natif de Yaoundé, loin de là. Et heureusement. A l'aube de souffler ses 18 bougies le 20 novembre prochain, Moukoko possède encore une sacrée marge de progression. "Il n'a ni le corps de Haaland, ni la vitesse de Mbappé. Il doit avoir de la patience et chercher à se développer constamment. Il joue aussi parfois avec impatience et n'a pas encore la panoplie complète", continue Marc Hlusiak.

Surclassé dans toutes les catégories d'âge chez les Marsupiaux, Moukoko continue sa chasse infernale aux records. Le week-end dernier encore, l'attaquant, auteur d'un doublé remarqué contre Bochum (3-0), est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga à passer les 10 buts en championnat. "Les records sont faits pour être battus…", lâchait-il après la rencontre.

Ils n'iront pas au Qatar : quelle est l'absence la plus injuste de la liste de Deschamps ?

PSG, Real Madrid, Liverpool, Barcelone ou la prolongation : bientôt l'heure des choix

Courtisé depuis plusieurs années par les cadors européens, l'attaquant voit plus que jamais les prétendants se bousculer au portillon, et pour cause. En fin de contrat en juin 2023 avec Dortmund, Moukoko n'a toujours pas prolongé avec le club de la Ruhr. Et la situation reste toujours indécise pour le journaliste allemand. "Il était certainement heureux du retour de Terzic, mais il n'est pas complètement satisfait, sinon il ne refuserait pas encore de prolonger son contrat avec le BvB... "

Pourtant, malgré les sollicitations du PSG, du Real Madrid et du FC Barcelone, Marc Hlusiak reste confiant sur une prolongation du joueur à Dortmund. "Je pense qu'il finira par prolonger son contrat à Dortmund et ça inclura peut-être une clause libératoire. Tout dépend du montant de son salaire (ndlr, le Borussia en propose 5, le joueur en espère 7). Un changement vers un club de plus grand standing surviendrait beaucoup trop tôt. Il est loin d'être assez stable pour de tels clubs…"

Icardi libéré, Paredes enlisé : où en sont les prêtés du PSG ?

L'Allemagne et Flick l'attendent

Et s'il pourrait continuer de faire ses gammes du côté du Westfalenstadion, un autre défi gargantuesque l'attend dans les prochains jours avec une première sélection avec la Mannschaft. Timo Werner forfait, le jeune prodige va bien faire partie du voyage au Qatar, comme pressenti outre-Rhin.

Ce week-end déjà, l'attaquant avait confié avoir échangé avec Hansi Flick, le sélectionneur national, qui le suivait attentivement depuis le début de saison. "Nous avons discuté. Il m'a dit de continuer à jouer ainsi, ils suivent tout. Ce sont ceux qui sont performants qui seront là." Et le Wunderkind a été récompensé. Presque la suite logique des événements pour l'ancien entraîneur du Bayern Munich. "Youssoufa progresse vraiment bien et peut apporter énormément l'équipe. Il est rapide, il est actif, il a une très bonne finition, vous l'avez encore vu le week-end dernier..."

Du côté de la presse allemande, on était en tout cas assez unanime sur la participation du Wunderkind au rendez-vous qatari. "On pense tous qu'il y sera", assurait notre confrère en début de semaine. Après avoir cassé la baraque dans les catégories "inférieures", Moukoko est plus que jamais attendu chez les très grands. Et on a déjà tous hâte de voir le phénomène sur la plus grande scène du football mondial.

Youssoufa Moukoko buteur contre Stuttgart avec le Borussia Dortmund en octobre 2022. Crédit: Getty Images