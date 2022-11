Il avait 18 ans, le vent dans le dos, déjà, mais le corps d'un adolescent en pleine poussée de croissance. En ce mois de mai 2017, le phénomène Kylian Mbappé n'en est qu'à ses balbutiements mais le gamin, à la tête bien faite, connaît déjà sa destination finale : "Jouer une Coupe du monde avec mon pays, c'est plus qu'un rêve, nous confiait-il du haut de ses 77 minutes jouées en équipe de France. Je n'ai pas attendu de gagner quelque chose ou de me rapprocher du but pour penser à la Coupe du monde. C'est un objectif qui m'habite depuis tout petit." 4271 minutes plus tard, Mbappé est dans le clou de ses ambitions.

Quatre ans après avoir remporté la Coupe du monde dès sa première participation, Mbappé remet son titre en jeu et peut-être même un peu plus que ça. Le forfait de Karim Benzema en fait le leader unique des champions en titre, le rôle qu'il préfère. L'homme n'est pas du genre à fuir les responsabilités. Au contraire, elles le nourrissent depuis que des fées se sont penchées sur son berceau. "Kylian, il sait faire, il a l'habitude de tout avoir sur le dos, je ne m'inquiète pas pour lui", témoignait Eduardo Camavinga dimanche.

De Kazan à Doha

Depuis quatre ans, tout a changé pour le gamin de Bondy devenu le patron de Paris. Et c'est lors d'une après-midi torride à Kazan que rien n'est plus pareil. En Coupe du monde évidemment, quand il a rendu marteau tout un pays, l'Argentine en l'occurrence, et mis, pour la première fois, le monde à ses pieds dès les huitièmes de finale. De Kazan, devenu berceau du phénomène Mbappé, jusqu'à Doha, quatre ans d'ascension vertigineuse avec, déjà, une Coupe du monde dans la poche et des titres à la pelle.

"Marquer dans une finale, c’est toujours particulier. Mais ce n’est pas la fin non plus. Il faut continuer parce que j’ai l’ambition d’aller plus loin. Champion du monde, c'est déjà bien", lâchait-il dans les couloirs du stade Loujniki alors qu'il venait de signer le plus grand accomplissement dont puisse rêver un footballeur. Pour Mbappé, ce n'était qu'une étape de plus et sa trajectoire depuis donne un tout autre sens à cette confession.

"Le premier match est toujours important, mais celui-ci plus que les autres"

L'Euro, Giroud : tout est réglé

Un an et demi après un Euro raté où il s'était rêvé en héros de la nation mais l'avait injustement fini en coupable idéal pour un tir au but raté, le voilà apaisé dans les conditions optimales à son épanouissement. Pour lui, il n'est plus question de faire une pause en Bleu, comme il l'avait envisagé après le Championnat d'Europe, mais de les porter sur ses épaules de plus en plus larges.

A Paris, il surfe sur le meilleur début de saison de sa carrière après avoir obtenu le plus gros contrat de l'histoire. En équipe de France, il a affirmé son statut sur le terrain (11 buts lors de ses 10 dernières sélections) et en dehors en faisant plier la FFF sur la réforme de la convention des droits d'image. Les relations avec Olivier Giroud, orageuses à l'Euro après les déclarations incandescentes du Milanais, se sont complètement normalisées. Le Parisien a même milité pour Giroud en septembre dernier : "J'ai beaucoup plus de liberté, le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme 'Olive' qui occupe les défenses, moi je peux me balader, aller dans les espaces, demander les ballons." Mbappé ne dit rien par hasard et sait que son avis pèse.

C'est un honneur de l'avoir dans l'équipe

En l'absence de Benzema, il est la star unique des champions du monde et il détient une bonne partie de leur avenir entre ses pieds. "Kylian est un joueur unique avec des qualités extraordinaires, s'émerveillait Lucas Hernandez vendredi. C'est un honneur de l'avoir dans l'équipe (…). On va essayer de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'il fasse la différence. On compte sur lui." Une confession qui en dit long sur le poids qui pèse sur les épaules de Mbappé.

Alors que cette Coupe du monde marque le crépuscule des deux plus grandes légendes du siècle (Cristiano Ronaldo et Lionel Messi), elle pourrait servir de passage de témoin. Kylian Mbappé est l'étendard de la nouvelle génération, la principale tête d'affiche du monde d'après. Longtemps présenté comme le digne héritier de Pelé dans une analogie qui tient autant du marketing que du sportif, Mbappé sait, mieux que personne et depuis ses 17 ans, que la Coupe du monde reste le meilleur endroit pour asseoir son statut.

