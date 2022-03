C’est une tradition autant qu'un abus de langage. A chaque tirage, il faut trouver "le groupe de la mort"… Ce vendredi, à Doha, c’est pourtant une réalité qui peut se dessiner. A l’heure où ils s’avanceront pour assister au tirage au sort, Cafu et Lothar Matthäus, assistants aux côtés d’autres anciens joueurs majeurs, auront le destin du Brésil et de l’Allemagne entre les mains. Et les deux hommes pourraient pousser leurs nations respectives dans un groupe de la mort historique.

Placée dans le chapeau 2, la Mannschaft peut donc se retrouver avec la Seleçao (chapeau 1) pour un duel au sommet. Entre les deux, neuf Coupes du monde au compteur. Un chiffre évidemment inédit à ce niveau de la compétition puisque même le groupe fou de 2014 (Italie, Angleterre, Uruguay, Costa Rica) ne présentait "que" sept titres mondiaux. Ce duel Brésil-Allemagne constituerait à lui seul un évènement.

Mais un groupe de la mort ne peut se contenter que de deux cadors. A ce casting historique, le Sénégal pourrait jouer les trouble-fêtes. Les champions d’Afrique en titre ressemblent à l’équipe à éviter dans ce chapeau 3. Si ce n’est pas le Sénégal, la Pologne ou la Serbie pourraient également représenter une vraie menace.

Et dans le chapeau 4 ? Le dernier qualifié issu des barrages européens (Ecosse, Ukraine ou Pays de galles) pourrait venir encore corser l’affaire si le quota européen (deux représentants par groupe) n’est pas encore atteint. Autrement, le Cameroun, demi-finaliste de la CAN, ressemble à l’autre épouvantail du chapeau 4.

Le possible groupe de la mort en 2022

Brésil

Allemagne

Sénégal

Pays de Galles

D’autres combinaisons, moins historiques mais peut-être encore plus épicées sportivement, pourraient offrir des "groupes de la mort" plus proches de ceux connus par le passé. En 2018, aucun des groupes tirés en Russie ne pouvaient se targuer d’une telle appellation. En revanche, le groupe D du Mondial 2014 (Italie, Angleterre, Uruguay, Costa Rica) collait parfaitement à la description. 2022 pourrait pourtant la sublimer.

Conteneurs éphémères, tente ou diamant : tour d'horizon des 8 stades où se disputera le Mondial 2022

