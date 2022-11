Football

COUPE DU MONDE 2022 - Bleus - Conviction et choix des hommes : Bravo Deschamps

COUPE DU MONDE - Ce début de saison de Coupe du monde immaculé de l'équipe de France porte la patte de Didier Deschamps. Le sélectionneur a su relancer des joueurs (Dayot Upamecano et Jules Koundé à droite) et lancer un système risqué. Tous ses choix, jusqu'ici, sont judicieux. Le podcast est à retrouver en intégralité sur les plateformes d'écoutes et dans la collection Eurosport FC.

00:03:31, il y a 33 minutes