Les Anglais ne sont pas des inconnus pour les Français. Et vice versa. Mais le quart de finale de samedi aura une saveur inédite : pour la première fois de l'histoire, l'équipe de France et l'équipe d'Angleterre vont croiser le fer lors d'un match à élimination directe.

Les Bleus, qui ont sorti la Pologne (3-1), et les Three Lions, vainqueurs du Sénégal (3-0), ont déjà croisé le fer à deux reprises en Coupe du monde. En 1966, à Wembley. Les Bleus s'étaient inclinés 2-0 lors du dernier match de poule. Ils n'avaient pas passé le premier tour. Seize ans plus tard, en Espagne, les Anglais s'étaient une nouvelle fois imposés. C'était à Bilbao lors de l'entrée en lice des deux équipes et Bryan Robson avait inscrit le but le plus rapide de l'histoire du Mondial, après 27 secondes de jeu. Il y a quatre ans, Français et Anglais s'étaient manqué de peu, en finale de la Coupe du monde. La faute à la Croatie, tombeuse de la sélection de Gareth Southgate.

A l'Euro, les duels ont été plus fréquents. Mais jamais en haute altitude. Trois matches, deux nuls (0-0 en 1992, 1-1 en 2012) et une victoire, inoubliable. La seule, d'ailleurs, des Bleus à l'Euro 2004. A la 90e, les Anglais menaient 1-0, avaient même vu Barthez repousser un penalty de Beckham. Et puis, Zinédine Zidane, sur coup franc et penalty aux 91e et 93e minutes de jeu, avait renversé la table. Les frissons étaient bien là, manquait l'enjeu XXL. On sera servi samedi.

