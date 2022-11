24 ans après le sacre du Français, un Djorkaeff s'apprête de nouveau à disputer une Coupe du monde, pas Youri mais l'Équatorien Djorkaeff Reasco, prénommé ainsi en hommage à l'ex-attaquant. "Il fait partie de la famille maintenant", sourit Youri Djorkaeff, interrogé par l'AFP.

J'avais reçu plusieurs fois des vidéos sur Twitter et je croyais que Djorkaeff était son surnom

Le "Snake", aujourd'hui conseiller du président de la Fifa Gianni Infantino, est habitué, depuis son sacre de 1998, à découvrir des enfants appelés Youri à travers la planète mais il avoue sa grande surprise de voir son nom de famille transformé en prénom et surtout de voir cet improbable homonyme disputer une Coupe du monde comme lui.

"Je trouve que c'est une belle histoire et c'est incroyable, explique le Français. J'avais reçu plusieurs fois des vidéos sur Twitter et je croyais que Djorkaeff était son surnom. J'en ai entendu parler la première fois lors d'une rencontre avec le président de l'Équateur aux Nations Unies en compagnie de Gianni Infantino."

Né le 18 janvier 1999, Djorkaeff Reasco est trop jeune pour avoir vu évoluer l'ancien champion du monde et d'Europe mais son père, Néicer Reasco, membre de l'équipe équatorienne ayant participé au Mondial 2006 en Allemagne, en était un fan absolu. "Je ne sais pas si j'aurai une meilleure carrière que Youri. J'essaie déjà de me faire un nom", a déclaré à la chaîne argentine TyC Sports l'attaquant du club argentin Newell's Old Boys, qui compte deux sélections avec La Tri.

J'aimerais beaucoup le voir pour faire une photo avec lui et l'envoyer à son père

Après Jean, le père de Youri et capitaine de l'équipe de France au Mondial 1966, le jeune joueur équatorien sera ainsi le troisième Djorkaeff présent à une Coupe du monde. Reste désormais à organiser une rencontre entre les deux Djorkaeff au Qatar.

"J'aimerais beaucoup le voir pour faire une photo avec lui et l'envoyer à son père, indique le champion du monde français. Ce serait un beau clin d'oeil. En tout cas c'est une belle histoire de foot." Il en aura peut-être l'occasion lors du match d'ouverture entre les Sud-Américains et le pays hôte, ce dimanche à 17h (à suivre en direct commenté sur Eurosport.fr

