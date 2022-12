La saveur d'un France - Brésil possédera toujours un petit quelque chose supplémentaire à toutes les affiches que vous pourrez humer. Mais le France - Argentine qui nous attend dimanche, à la fin d'un long week-end d'attente porte en son sein un arôme unique. De loin, on le sent. Parce que c'est une finale de Coupe du monde, déjà. Parce que les Bleus visent la totale, soixante ans après la bande à Pelé du côté du Chili. Parce que c'est Lionel Messi, aussi et peut-être surtout.

Ad

Quatre ans après avoir puni le génie argentin au cœur d'une chaude et incomparable après-midi d'été, la France se retrouve de nouveau sur la route de la Pulga. A Kazan, elle aurait pu mettre fin à la quête d'éternité du génie argentin. Deux ans après avoir annoncé une première (mais courte) retraite internationale, après un nouveau crève-cœur avec l'Albiceleste en Copa America, il n'aurait étonné personne de voir le Barcelonais d'alors mettre la flèche pour de bon. Parce que c'était trop douloureux. Leo a eu besoin de souffler. Et puis, il a continué. Aujourd'hui, il ne le regrette pas.

Coupe du monde France-Argentine, une finale rêvée ? "Sur le storytelling, il n'y a pas mieux" IL Y A 6 MINUTES

2018, c'était FIFA pour Mbappé

Dimanche, il disputera face aux Bleus le match le plus important de sa vie, parce que c'est le dernier en Coupe du monde. Et que si ses exploits ont fini par banaliser l'exceptionnel, ces quatre-vingt-dix minutes à venir ne peuvent avoir le goût du commun. Dimanche, on sait que ce sera sa der en Coupe du monde. Et peut-être sous le maillot ciel et blanc.

Les Bleus et l'Argentine, c'est évidemment ce huitième de finale de Coupe du monde dont on a parlé plus tôt. Ce 4-3. Ce match fou, que Kylian Mbappé a abordé comme une partie de FIFA sur Playstation. C'était FIFA, mais en vrai. Et c'était le plus important des France - Argentine de l'histoire, jusqu'au prochain évidemment.

Dans l'histoire, les rencontres entre les deux nations européenne et sud-américaine sont pas loin de se compter sur les doigts des deux mains (12 matches). Une rencontre au premier tour des Coupes du monde 1930 et 1978, pour deux défaites des Bleus. Et, évidemment, 2018. Le reste, c'est de l'amical bon chic bon genre, avec des revers, souvent. Raymond Domenech en compte deux, dans le froid du Stade de France (0-1, 2007) et à Marseille, un jour où Diego Maradona, alors sélectionneur, avait fini par atterrir au Stade Vélodrome (0-2, 2009). Ce soir-là, Lionel Messi avait marqué un but à Steve Mandanda. Son seul face aux Bleus. Pourvu que ce soit le dernier.

Coupe du monde Pourquoi Mbappé n'a pas eu la moyenne ? Les notes des Bleus débriefées IL Y A 18 MINUTES