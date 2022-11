La Coupe du monde 2022 de Lucas Hernandez n'aura sans doute duré que 9 minutes. Le temps de se bloquer le genou et de laisser ses coéquipiers se débrouiller sans lui face à l'Australie. Sa grimace et sa sortie, soutenu par le staff médical, laissaient peu de doute quant à l'issue de son Mondial. Didier Deschamps l'a confirmé au coup de sifflet final : "Ca me semble assez grave, c'est le gros point noir de ce soir, a confié le sélectionneur au micro de TF1. Il va faire des examens mais bon..."

