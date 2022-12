Ce n'est plus une opinion mais un fait. Olivier Giroud est une légende du football français. Après Jean Vincent, Just Fontaine, Michel Platini puis Thierry Henry, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 52 réalisations. Ce casting-là dit qu'il n'est pas arrivé là par hasard même si personne n'aurait imaginé un tel destin.

Giroud est à peu près tout le contraire de Thierry Henry. Quand, à 21 ans, le prodige de Clairefontaine soulève la Coupe du monde, au même âge, le Savoyard est mis à la porte par le Grenoble Foot 38, club de L2, qui ne veut plus de lui . Il lui faudra attendre ses 25 ans pour arriver en équipe de France.

Tout le contraire d'Henry

Il n'était pas programmé pour la sélection, encore moins pour finir meilleur buteur de son histoire. Son parcours est insensé. Bien sûr, il a profité de la multiplication des matches internationaux mais sa moyenne de buts (1 toutes les 128 minutes en Bleu) est supérieure à celle de Thierry Henry (1 toutes les 178 minutes).

Au fond, aujourd'hui, peu importe les calculs d'apothicaire. Et si Michel Platini ne s'était pas arrêté à 72 sélections ? Et si Jean-Pierre Papin avait été mieux entouré ? Et si Karim Benzema n'avait pas connu sept ans sans sélection ? Et si les Bleus avaient joué plus de matches du temps de Just Fontaine ? Et si on avait davantage fait confiance à David Trezeguet ? Et si… ?

Olivier Giroud célèbre son but face à la Pologne Crédit: Getty Images

Il y a un temps pour les débats, un temps pour les conclusions et un temps pour l'évidence : Giroud a atteint un territoire encore inexploré par la palanquée de buteurs géniaux que la France a comptée depuis plus d'un siècle désormais. S'il fut critiqué très souvent à tort et parfois à raison, aujourd'hui, le débat s'est évaporé dans le désert de Doha sitôt que la barre des 52 buts n'était plus un mirage.

C'est comme si, en un soir, il avait éteint tous les débats

Longtemps, il lui fut reproché de ne pas marquer dans les matches qui comptent notamment à la Coupe du monde 2018. Il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France en 8e de finale de la Coupe du monde en inscrivant le but le plus important de sa carrière internationale. C'est comme si, en une soirée, il avait fini, à 36 ans, par répondre à tout ce qu'on lui reprochait.

Bien sûr, il profite de circonstances et la blessure de Karim Benzema l'a propulsé à une place qui ne devait pas être la sienne au Qatar. Mais il réussit l'exploit, pas mince lui non plus, d'avoir fait oublier le Ballon d'Or 2022. Sa carrière internationale s'est écrit dans ce duel que Giroud n'a jamais vraiment alimenté. Une sorte de malentendu qui les a opposés comme si l'un ne pouvait pas exister avec l'autre. Longtemps Giroud a joué les bouc-émissaire face à l'exil forcé du Madrilène loin de Clairefontaine.

Le lien entre Henry et Mbappé

Dès lors, tout lui a été reproché : son statut de remplaçant en club, son manque de complicité avec Kylian Mbappé, son jeu parfois rustre etc. Il n'était pas assez ceci ou trop cela. Aujourd'hui, les débats se sont apaisés ou plutôt les a-t-il éteints. Le petit gars de Chambéry, passé par Grenoble, Istres ou Tours, est tout en haut, seul sur son trône.

Il fera sans doute le lien entre Thierry Henry et Kylian Mbappé qui, à la vitesse où il va, finira par le rattraper bien avant ses 36 ans, lui. Et on se souviendra qu'entre les deux cracks programmés pour de tels honneurs, un joueur d'un autre genre a émergé. Un sans-grade qui, jamais, n'aurait dû se retrouver là, une anomalie de l'histoire en somme. Une autre légende, à sa manière, mais une légende tout de même. Ce n'est pas une opinion mais un fait désormais.

