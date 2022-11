Je considère que le choix du sélectionneur à mon égard ne répond à aucune logique sportive." Il fallait être sacrément optimiste le soir du 25 mai 2018 pour imaginer Adrien Rabiot comme le sauveur du milieu de terrain des Bleus quatre ans plus tard. Ce jour-là, il écrivait une lettre ouverte à Didier Deschamps où il justifiait son refus de rejoindre l'équipe de France dans la peau d'un réserviste et chargeait le boss des Bleus : "

Ad

Alors que ces déclarations semblaient acter un divorce définitif entre les deux hommes, voilà Rabiot en sauveur de la patrie au Qatar après les forfaits de Paul Pogba et N'Golo Kanté. "En 2018, j'ai vécu une grosse déception mais j'ai beaucoup travaillé pour être là, a confié le Turinois ce vendredi à Doha. Je ne prends pas ça comme une revanche, je suis reconnaissant de tout ce qu'il s'est passé depuis mon retour. Je prends ça comme une chance."

Coupe du monde Le top des matches des Bleus en Coupe du monde (du 66e au 46e) IL Y A 13 HEURES

"Quel que soit le résultat, cela amènera à la fin de Didier Deschamps"

Pas de pression particulière

Revenu à la fin de l'été 2020, après deux ans de purgatoire, Rabiot n'a cessé de prendre de l'épaisseur depuis. Titulaire, et plutôt convaincant, à l'Euro, il faisait figure de troisième homme derrière le duo Kanté-Pogba et avant l'explosion d'Aurélien Tchouameni. Aujourd'hui, l'absence des deux champions du monde en fait l'homme le plus capé, et de loin, au milieu de terrain (29 sélections) et le seul à avoir déjà disputé une grande compétition internationale.

Adrien Rabiot, en conférence de presse avec l'équipe de France Crédit: Getty Images

"Ça ne me met pas de pression particulière, prévient-il. Ça m'excite d'être là, titulaire très probablement, ce sont de grandes responsabilités que je suis prêt à les assumer. Je suis content et je préfère être dans cette position que dans celle d'il y a quatre ans." Son rôle sera d'autant plus déterminant au Qatar qu'il pourrait enfiler les habits de Blaise Matuidi et devenir le point d'équilibre d'une équipe qui aura, naturellement et vu la répartition de ses forces, tendance à pencher vers l'avant.

Si mon image est floue, c'est parce que je le désire

S'il a rappelé qu'il préférait jouer "au cœur du jeu", Rabiot est, aujourd'hui, prêt à toutes les concessions : "Avec Blaise, nous ne sommes pas les mêmes joueurs, prévient Rabiot. Si je devais jouer dans un rôle similaire, bien sûr que je le ferais. Est-ce que ce serait la meilleure chose pour l'équipe ? C'est la réflexion du coach." Cette Coupe du monde, sa première, sera l'occasion pour lui de rectifier son image brouillée auprès d'un public qui n'a pas toujours compris ses choix.

"Mon image changera si la compétition se déroule bien, on sait comment ça se passe, a-t-il confié ce vendredi. Mais je me sens bien comme ça. Si mon image est floue, c'est parce que je le désire. Je ne m'étale pas énormément. Je ne me montre pas tellement en dehors du terrain. Je ne suis pas focus là-dessus." En quatre ans, l'opinion de Didier Deschamps à son égard a déjà largement évolué. Et c'est bien là l'essentiel pour lui.

Adrien Rabiot (France), entré en fin de rencontre face au Danemark - 03/06/2022 Crédit: Imago

Coupe du monde Giroud : "Mon rôle dans l'équipe ? Tout est clair" IL Y A 18 HEURES