Après Shakira, Pitbull, Will Smith, Nicky Jam… Gims ? À 35 ans, l’ancien membre du groupe "Sexion d’Assaut", serait dans la short-list des artistes pressentis pour réaliser l’hymne officiel de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le chanteur aux six disques de diamant connaît depuis quelques années un succès qui dépasse les frontières de l’Hexagone et cet hymne pourrait le faire rentrer dans une nouvelle ère.

Selon Le Parisien , Gims devrait se rendre à Doha dans les prochaines semaines pour préparer un titre sur-mesure à l’occasion de cet événement planétaire. En 2016, il s’était notamment produit sur la pelouse du Stade de France à l’occasion de la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et le LOSC. Malheureusement, Gims avait reçu un accueil plus que mitigé de la part du public…

