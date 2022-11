Le jeu : Du bon, longtemps…

Au fond, Didier Deschamps n'avait pas vraiment le choix. Parce que le malheureux Lucas Hernandez avait été forcé de rendre les armes, parce que Raphaël Varane était enfin prêt, parce que Benjamin Pavard n'avait pas évolué au niveau escompté face à l'Australie. Alors, le sélectionneur national a opéré trois changements dans son onze de départ. Théo Hernandez est entré à gauche, Jules Koundé à droite, Ibrahima Konaté est sorti de l'axe. Dans l'organisation, rien n'a changé. Un 4-2-3-1 ou 4-3-3 selon les déplacements et l'activité XXL d'Antoine Griezmann, lumineux samedi soir.

Ad

Les Bleus ont montré autre chose que les deux fois précédentes face aux Danois. Défensivement, notamment. Offensivement aussi. Grâce à Ousmane Dembelé dans un premier temps, les champions du monde ont montré de belles choses. A la pause, ils avaient déjà tiré 13 fois. Ils ont fini par ouvrir le score à l'heure de jeu, mais ont été repris quasiment dans la foulée. La suite fut plus brouillonne. Mais le talent individuel de Griezmann et de Mbappé a fait la différence.

Coupe du monde Les notes des Bleus : Griezmann homme à tout faire, Mbappé buteur hors pair IL Y A UNE HEURE

Les joueurs : Griezmann, homme à tout faire, Mbappé, buteur hors pair

Menés par un duo Kylian Mbappé - Antoine Griezmann décisif, les Bleus ont obtenu une jolie victoire face aux Danois. Le Parisien n'a pas tout bien fait mais son doublé est lumineux et le porte déjà haut, sur les hauteurs planétaires. Le Madrilène, lui, a livré une prestation d'une rare densité. Il a rayonné sur le milieu bleu. En défense, Dayot Upamecano confirme que, désormais, il est complètement incontournable.

Le facteur X : Le jaune orangé

On ne va pas s'en plaindre. Mais Jules Koundé aurait pu prendre un rouge, juste avant la pause, pour une semelle sur Nelsson. Ce ne fut qu'un jaune, tant mieux pour les Bleus. Les arbitres sont plutôt sympas en ce début de Coupe du monde. Cornelius, qui s'était occupé du cas Giroud, ne peut pas dire le contraire.

Jules Koundé face au Danemark Crédit: Getty Images

La stat : 6

En Coupe du monde, Didier Deschamps a toujours qualifié ses Bleus après deux matches. Deux victoires au Brésil et en Russie et la France s'était offert un petit répit bienvenu lors de la dernière journée du premier tour. Bis repetita au Qatar. Les Bleus sont déjà en huitièmes. Et pas loin de la première place.

Le tweet qui fait oublier 2002

Une malédiction ? Quelle malédiction ?

La décla : Théo Hernandez (France)

La Tunisie, on va l'aborder comme ces deux premiers matches, on va jouer pour gagner. Être qualifiés ne change rien, nous on veut gagner tout le temps.

La question : France - Danemark 2022 = France - Pérou 2018 ?

Il y a quatre ans, France - Pérou, deuxième rendez-vous des Bleus en Russie, avait tracé le chemin à suivre et, surtout, dessiné ce qu'était véritablement cette équipe de France. On ne le savait pas encore, on en doutait même, mais la machine était lancée et, déjà, qualifiée pour les pour huitièmes de finale. Samedi soir, au stade 974 de Doha, celui des conteneurs, on a eu droit à du contenu. Pendant une heure de jeu, jusqu'au but de Kylian Mbappé sensiblement, les Bleus ont fait ce qu'on attendait d'eux.

Et puis, il y a eu cette égalisation danoise. Ce but sur coup de pied arrêtés, ceux-là même que les Danois jouent si bien. Ceux-là même que les Danois avaient si bien négociés, déjà, au mois de septembre face à des Tricolores paumés. Après ça, le trou d'air a duré une bonne dizaine de minutes. Et, comme face à l'Australie, les joueurs de Didier Deschamps se sont remis dans le droit chemin. Au caractère, au talent, aussi.

Finalement, ce France - Danemark a dessiné ce qu'était et ce que sera cette équipe sur la route d'un éventuel sacre planétaire. Ses forces, ses faiblesses et tout le reste de manière assez prégnante. On se doute qu'il faudra qu'elle attaque bien et soit clinique, que Kylian Mbappé continue à planter et fasse attention à ne pas en faire trop. Que Théo Hernandez laissera possiblement des espaces dans son dos, mais compensera par sa générosité et son apport offensif, que Griezmann est une variable d'ajustement de luxe, etc. Le fond et la forme : le Danemark aura finalement laissé de bons souvenirs aux Bleus en 2022. Il était temps.

Antoine Griezmann et Kylian Mbappé après le deuxième but Crédit: Getty Images

Coupe du monde Zidane égalé et 2e meilleur buteur des Bleus en Coupe du monde : Mbappé, c'est fou IL Y A UNE HEURE