Hugo Lloris : 6

Sa parade face à Lindstrom (73e) coûte cher à l'heure de faire les comptes. Comme souvent, il est sorti de sa boîte quand il le fallait. Sur le but, il est abandonné par Rabiot. En revanche, il a rendu beaucoup trop de munitions sur un jeu au pied complètement déréglé ce samedi.

En bref… La parade qu'il faut.

Jules Koundé : 6

Sa vilaine semelle (44e) aurait mérité un carton rouge pour un trop grand excès d'engagement. Pour le reste, il a convaincu à un poste qu'il n'avait jamais maîtrisé en sélection. Dans les duels, il a répondu au défi physique danois même s'il accuse un retard sur Braithwaite (81e) et offre une sacrée sueur froide au Bleu. Sa relation avec Ousmane Dembélé s'impose comme un nouvel atout des Bleus et c'est lui qui lance Coman dans l'espace sur le deuxième but bleu.

En bref… Une référence au meilleur des moments. Pavard a du souci à se faire.

Raphaël Varane : 5,5

Pour son retour à la compétition après plus d'un mois d'absence, Varane a bien maîtrisé les évènements. Il s'est permis quelques coups de casque dans la surface danoise. Moins impactant dans les duels qu'Upamecano, le Mancunien a compensé par sa science du placement.

En bref… Un retour rassurant.

Remplacé par Ibrahima Konaté (75e).

Raphaël Varane, dominant dans les airs face au Danemark Crédit: Getty Images

Dayot Upamecano : 7

Solide, rapide, puissant. Sa première période est un modèle du genre et Upamecano est devenu un tout autre joueur en équipe de France. C'est comme si un verrou avait sauté. Ses récupérations hautes ont permis des transitions rapides et dangereuses et il offre une ouverture sensationnelle pour Dembélé (40e) sur la plus grosse occasion française avant la pause. Seule ombre au tableau, il perd son duel sur Andersen (68e) sur le but danois.

En bref… Une charnière est née.

Théo Hernandez : 6

Neuf sélections et une sixième passe décisive. Quelle démonstration encore sur ce débordement et ce jeu à deux avec Mbappé au milieu de six Danois. Voilà pour le côté pile. Côté face, beaucoup d'espaces dans son dos où les Danois se sont régalés.

En bref… Du Théo Hernandez tout craché.

Aurélien Tchouaméni : 6,5

Il a démarré doucement, comme face à l'Australie. Des passes vers l'arrière, une neutralité absolue dans les débats et puis, l'étincelle. Son extérieur du pied pour Hernandez lance le but des Bleus. Peu avant, il avait trouvé Griezmann après une ouverture de 30 mètres pour un gros coup de chaud dans la surface danoise. S'il lâche Lindstrom à la 73e, il a globalement maîtrisé ses duels.

En bref… Sa Coupe du monde est lancée après 30 dernières minutes énormes.

Aurélien Tchouaméni face au Danemark Crédit: Getty Images

Adrien Rabiot : 5

Il a bien démarré avec des projections et une belle tête rageuse (21e). Mais il lâche Lindstrom au marquage (68e) sur l'action qui amène le corner et laisse, 30 secondes plus tard, Christensen absolument seul sur l'égalisation danoise (68e). Un enchaînement fatal où son dilettantisme coûte cher. Il gère mal une occasion en or avant de tenter un joli ciseau (80e).

En bref… Deux erreurs trop évidentes mais présent dans le combat.

Adrien Rabiot, en retard sur l'égalisation du Danemark Crédit: Getty Images

Antoine Griezmann : 8

Un récital. Précis sur les coups de pied arrêtés, essentiel à la récupération, saignant dans ses appels : Griezmann a étalé son volume de jeu au cours d'une vraie masterclass. Voilà un an qu'on ne savait plus vraiment quel était son rôle premier en équipe de France, ce samedi, il a endossé deux missions (récupération et construction) avec la même efficacité. Il a achevé sa grande après-midi d'une passe décisive pour Mbappé.

En bref… Le grand retour du patron.

Remplacé par Youssouf Fofana (90e+2).

Antoine Griezmann, encore très actif défensivement face au Danemark Crédit: Getty Images

Ousmane Dembélé : 7

Dembélé a joué avec des ailes dans le dos. Le Barcelonais, Bleu le plus dangereux ce samedi, a tout bien fait dans ses contrôles, ses crochets, ses accélérations et, surtout, ses choix. Il a offert trois ballons de but à Rabiot puis Mbappé dès la première période tout en assurant l'équilibre défensif par des retours tranchants. Une prestation très dense qui lui assure définitivement une place dans le onze.

En bref… Quel bolide…

Remplacé par Kingsley Coman (75e).

Ousmane Dembélé face au Danemark Crédit: Getty Images

Kylian Mbappé : 8

Il a d'abord tout raté hormis un appel tranchant (20e) au cœur de la défense. Mais il lance son match sur un solo plein de puissance après une course de 40 mètres. Dès lors, comme face à l'Australie, il a fait basculer la rencontre. D'abord sur un but dans son plus pur style après un numéro plein de maestria avec Théo Hernandez. Puis sur celui de la victoire au second poteau, en renard. Incontournable.

En bref… Soulagé, libéré, Mbappé.

Olivier Giroud : 4

Quand il n'est pas trouvé dans sa zone, forcément, son pouvoir de nuisance est quasiment réduit à néant. Son match s'est résumé à un combat de gladiateurs avec les deux centraux danois. Un duel dont il n'est pas toujours sorti vainqueur. Sa bonne remise pour Griezmann (33e) égaie une prestation d'ensemble bien moins brillante que mardi dernier.

En bref… Inoffensif.

Remplacé par Marcus Thuram (63e).

Olivier Giroud face au Danemark Crédit: Getty Images

