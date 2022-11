Didier Deschamps a opté pour l'extrême prudence. Le billet pour les 8es de finale déjà en poche, le sélectionneur de l'équipe de France a préservé quelques cadres pour affronter la Tunisie mercredi (16h), malgré l'enjeu de la première place pour ce dernier match de la phase de poules. Kylian Mbappé et Antoine Griezmann seront ainsi absents du onze de départ des Bleus, après n'avoir manqué aucune minute de la compétition jusqu'ici. L'attaquant du PSG avait notamment émis le souhait de rester en repos en raison d'une cheville douloureuse.

D'autres hommes forts des Bleus ne vont pas démarrer la rencontre. C'est le cas du gardien Hugo Lloris, remplacé par Steve Mandanda, et de l'étincelant Théo Hernandez, suppléé par Eduardo Camavinga sur le flanc gauche de la défense. Le milieu de terrain du Real Madrid va ainsi connaître sa première titularisation dans ce Mondial à un poste qui n'est pas le sien . Son coéquipier en club, Aurélien Tchouaméni, est lui aussi titulaire. Il sera ainsi le seul Tricolore à avoir débuté les trois rencontres de cette phase de poules.

De fait, il y a ainsi beaucoup de nouveautés dans le onze de D.D. Axel Disasi va vivre sa toute première sélection, également dans un rôle inhabituel d'arrière droit. Dans l'axe de la défense, Raphaël Varane, en manque de temps de jeu, et Ibrahima Konaté sont associés tandis que Dayot Upamecano, auteur d'un très bon début de tournoi, est laissé au repos. Jordan Veretout, l'une des surprises de la liste, débutera dans l'entrejeu avec le Monégasque Youssouf Fofana. Mattéo Guendouzi, titulaire également, pourrait évoluer un peu plus haut, au sein d'une ligne d'attaque où Olivier Giroud et Ousmane Dembélé cèdent leur place à Kingsley Coman et Randal Kolo Muani.

La compo des Bleus contre la Tunisie

Mandanda – Disasi, Konaté, Varane, Camavinga – Tchouaméni, Fofana, Veretout – Guendouzi, Kolo Muani, Coman

