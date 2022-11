Théo Hernandez est, aujourd'hui, un homme au moins aussi important que Kylian Mbappé et Antoine Griezmann en équipe de France. Non pas seulement parce qu'il réussit un excellent début de compétition mais parce qu'aucun recours naturel ne figure dans le groupe. Une blessure ou une suspension déclencherait un vrai séisme au sein d'une liste qui n'est pas taillée pour les pallier.

"J'ai des options, jurait Didier Deschamps en conférence de presse mardi. Adrien (ndlr : Rabiot) a été déjà utilisé, Jules (ndlr : Koundé) aussi ponctuellement pour pallier des absences. Eduardo a même joué défenseur central. Ce ne sont pas des spécialistes du poste." Aujourd'hui, la solution numéro 1 s'appelle Eduardo Camavinga, milieu de terrain du Real Madrid qui n'a jamais joué à ce poste chez les professionnels.

Eduardo Camavinga lors de l'entraînement de l'équipe de France à Doha. Crédit: Getty Images

Comment les champions du monde en titre ont-ils pu se mettre dans une situation aussi indélicate ? Tout s'est joué en trois temps :

1. Liste des 25 : Mendy et Digne à la maison, Lucas Hernandez à gauche

Dans sa liste initiale, Didier Deschamps choisit de sélectionner huit défenseurs centraux et Théo Hernandez. Mais il lève vite le mystère en confiant que son latéral gauche, dans la défense à quatre, sera Lucas Hernandez. Le poste est doublé.

2. Presnel Kimpembe absent, Deschamps appelle un droitier

Dès le premier jour du rassemblement, la France perd un défenseur gaucher : Presnel Kimpembe. Mais le sélectionneur choisit de le remplacer par un droitier, Axel Disasi, pour anticiper un éventuel forfait de Raphaël Varane alors en phase de reprise.

3. Lucas Hernandez se blesse, la liste est bloquée

Neuf minutes de jeu et la France perd déjà sa première solution au poste de latéral gauche. Lucas Hernandez se blesse et quitte le groupe. La compétition a démarré et la liste est figée. Dès lors, Didier Deschamps n'a plus qu'une seule et unique solution : Théo Hernandez, seul spécialiste du poste. Alors que la liste s'est élargie jusqu'à 26 noms, Deschamps n'a pas jugé utile de sécuriser un côté gauche pourtant fragilisé par l'antécédent des blessures de l'aîné des frères Hernandez, tout juste de retour au Bayern Munich.

Et voilà comment Camavinga se retrouve comme le premier recours en arrière gauche et comment le profil d'Hernandez est aujourd'hui précieux, le Madrilène devrait débuter dans le couloir face à la Tunisie. Or même ses coéquipiers avaient du mal à l'envisager : "Je n'avais pas forcément vu ses aptitudes, c'est pour ça que je ne suis pas coach, s'est amusé Aurélien Tchouaméni. Le coach les a décelées. On a confiance en lui, on sait qu'il a les qualités mentales physiques pour remplir ce poste. On est sûr qu'il montrera le meilleur visage possible."

Le plus dur pour lui, ça va être de fermer l'intérieur quand

Problème, difficile de s'improviser latéral gauche surtout dans la compétition la plus relevée du monde. A quoi faut-il s'attendre ? Comme Camavinga, Olivier Echouafni a suivi une formation de milieu de terrain et a passé l'essentiel de sa carrière dans l'entrejeu. Mais, lors de ses débuts professionnels, il a dépanné sur le côté droit de la défense de l'OM. Il connaît les pièges dans lesquels peut tomber l'ancien Rennais.

Eduardo Camavinga à l'entraînement avec les Bleus Crédit: Getty Images

"Le plus dur pour lui, ça va être de fermer l'intérieur quand il y aura un débordement côté opposé, prévient l'actuel entraîneur de Quevilly-Rouen. C'est le plus compliqué d'un point de vue défensif. Ensuite, c'est un joueur d'axe et il peut avoir des difficultés à utiliser la largeur. Le jeu de tête peut poser un problème dans les couvertures opposées s'il y a un centre. Enfin, sur le plan offensif, il faut du changement de rythme et de vitesse. Il ne l'a pas. Au milieu, c'est beaucoup plus linéaire et continu."

Mais Echouafni précise aussi que Camavinga a "le coffre athlétique, la sérénité, l'intelligence et la technique" que requiert le poste notamment dans la sortie de balle. Mais les Bleus peuvent-ils se contenter d'une solution aussi imparfaite en pleine Coupe du monde ? A vrai dire, ils n'ont pas vraiment le choix.

