Et si l'Argentine remportait sa troisième étoile le 18 décembre prochain, après ses deux premiers titres glanés en 1978 et 1986 ? C'est en tout cas la prévision d'EA Sports, qui a simulé tous les matches de la Coupe du monde 2022 sur FIFA 23. La méthode utilisée par EA Sports avait déjà prédit les sacres de l'Espagne, de l'Allemagne et de la France en 2010, 2014 et 2018.