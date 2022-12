Maxime Batistella | France - Angleterre : 2-1

Une finale avant l'heure ? Peut-être. Un choc, indéniablement. Entre une Angleterre dont la génération talentueuse arrive à maturité et une équipe de France offensive et qui sait gagner, la lutte s'annonce farouche. Ce duel pourrait se jouer sur les ailes où les Three Lions semblent plus armés, mais le facteur Mbappé reste une atout supérieur. Et si les Anglais parviennent à le museler, les Giroud, Griezmann et autre Dembélé pourraient bien profiter des espaces qu'il libérera. Je vois donc les Bleus vainqueurs d'une courte tête.

Ad

Coupe du monde C'est maintenant qu'ils vont savoir IL Y A 15 MINUTES

Vincent Brégevin | France – Angleterre : 3-2

Un match serré entre deux équipes qui ont plus de qualité en attaque qu'en défense. L'Angleterre a tous les atouts pour mettre la France en difficulté, comme aucun autre adversaire des Bleus jusqu'ici dans ce Mondial. Elle a la consistance au milieu et une capacité à faire des différences sur les côtés avec des individualités comme Saka et Foden. Mais elle n'a pas un extra-terrestre comme Mbappé. Il est en mission dans ce Mondial. C'est typiquement le genre de match où il peut tout faire basculer.

Clément Lemaitre | France - Angleterre : 2-1

Certes, Kylian Mbappé sera surveillé comme le lait sur le feu par Kyle Walker, mais Ousmane Dembélé a les qualités pour mettre en difficulté Luke Shaw sur son aile. Dans l'axe, Olivier Giroud a connu les duels âpres en Premier League et cette expérience lui sera utile face au duo Stones-Maguire. Dans son rôle plus reculé, Antoine Griezmann sera difficile à prendre pour le bloc anglais et la décision finale pourrait venir de lui.

Giroud ou Kane, Rabiot ou Bellingham... Notre onze combiné d'Angleterre-France

Maxime Dupuis | France - Angleterre : 3-2

Un quart fermé à double tour ? Ce serait la surprise de l'année et, vu l'attrait naturel des deux équipes pour pencher vers l'avant, il faudrait tomber sur une mauvaise soirée des principaux acteurs pour ça se termine avec un tableau d'affichage nul et vierge. La clé est sur les côtés, on l'a dit et répété, et pas forcément seulement sur le gauche. Elle sera dans l'entrejeu également, où l'équilibre parfois précaire des Bleus, se devra de faire pencher la balance dans le bon sens.

Guillaume Maillard-Pacini - France - Angleterre : 3-1

C'est le premier vrai test pour les Bleus. Sur le papier, les Three Lions ont tout pour les embêter : des individualités, des dribbleurs, des ailiers et un grand buteur. La défense risque de tanguer, l'équilibre aussi. Mais malgré des largesses défensives, Didier Deschamps et ses joueurs ont tout pour battre une équipe qui penche également vers l'avant. Un Giroud "on fire", un Griezmann leader, un Dembélé en forme et un Mbappé hors normes. En plus d'un collectif qui sait se sublimer quand il le faut.

Martin Mosnier | France - Angleterre : 0-2

L'Angleterre me paraît être le parfait antidote à cette équipe de France 2022. D'abord parce qu'elle possède la meilleure arme contre Kylian Mbappé en la personne de Kyle Walker et maîtriser le Parisien c'est déjà résoudre une bonne partie du problème français. Avec Saka, Foden, Graelish et Rashford, les Anglais ont tant d'armes pour déstabiliser les couloirs de la défense française, le gros point faible des champions du monde. Bref, la soirée risque d'être rude pour la bande à Didier Deschamps.

Coupe du monde Si Rabiot brille autant, c'est aussi grâce à Tchouaméni IL Y A 15 MINUTES