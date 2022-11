Les Jaune et Bleu seront bien au Qatar. Ce mardi, le Tribunal arbitral du sport a validé la qualification de l'Equateur pour le Mondial 2022, contestée par le Chili et le Pérou, tout en sanctionnant sa fédération pour la "falsification" du passeport de l'arrière Byron Castillo. La justice sportive met ainsi fin à plusieurs mois d'une bataille engagée par les deux fédérations sud-américaines pour récupérer la place de l'Equateur, qui figurera bien dans le groupe A du tournoi qatari (20 novembre-18 décembre) aux côtés du pays hôte, du Sénégal et des Pays-Bas.

Ad

Le Chili et le Pérou contestaient la validité de la nationalité équatorienne de Byron Castillo, aligné lors des qualifications, en raison "d'innombrables preuves que le joueur est né en Colombie, dans la ville de Tumaco le 25 juillet 1995 et non le 10 novembre 1998 dans la ville équatorienne de Playas", selon la fédération chilienne. Saisi début octobre, le TAS "a partiellement appuyé leur appel", indique la juridiction dans un communiqué, contredisant donc la Commission de recours de la FIFA, qui les avait déboutées en première instance en juin puis en appel mi-septembre.

Coupe du monde L'Argentine future championne du monde selon une simulation d'EA Sports sur FIFA 23 IL Y A 2 HEURES

Les trois arbitres se disent convaincus "que la date et le lieu de naissance" figurant sur le passeport de Byron Castillo sont "incorrects" et qu'il est bien né en Colombie en 1995, infligeant à ce titre à la Fédération équatorienne de football (FEF) une double sanction. L'instance devra s'acquitter dans les 30 jours de 100.000 francs suisses (100.650 euros) d'amende, et son équipe nationale entamera "avec 3 points de pénalité" la campagne qualificative pour le Mondial 2026, a décidé le TAS.

En revanche, la juridiction confirme l'éligibilité de Byron Castillo, donc la participation équatorienne au Mondial, au motif que la nationalité d'un joueur "est déterminé par les lois nationales", et que les autorités équatoriennes "ont reconnu" le défenseur "comme un citoyen équatorien".

Coupe du monde 10 000 supporters français attendus au Qatar IL Y A 8 HEURES