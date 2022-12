C'est un message qui fera taire certaines mauvaises langues. Karim Benzema a apporté son soutien à ses coéquipiers de l'équipe de France ce dimanche. Un jour après avoir vu les Bleus sortir l'Angleterre (2-1) pour rallier les demi-finales de la Coupe du monde où ils défieront le Maroc, le Ballon d'Or 2022 a encouragé ses compatriotes sur Twitter en reprenant un visuel de la FFF tout en ajoutant cette petite phrase : "Allez les gars, encore deux matches. On y est presque… Derrière vous. Vamonos".

Anodin ? Pas tant que ça non plus. Terrassé par une nouvelle blessure à trois jours d'affronter l'Australie pour le premier match de l'équipe de France au Mondial, Karim Benzema s'était montré très discret jusque là sur le parcours des champions du monde. Parti en catimini le lendemain des examens qui ont confirmé son forfait, KB9 s'était concentré sur sa guérison et son envie de couper.

Toujours un oeil sur les Bleus

Et si des rumeurs avaient été lancées sur le fait que l'atmosphère était plus légère sans lui chez les Bleus avant que l'éventualité d'un retour durant le Mondial soit évoquée puis démentie, l'ancien Lyonnais postait sur ses réseaux sociaux des images de ses vacances à la Réunion avec sa fille, à la salle de sport ou de sa reprise ces derniers jours avec le Real Madrid.

Les Bleus sont-ils désormais les grands favoris? "La France est au-dessus des autres"

