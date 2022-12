Sur le papier, le groupe F était l'un des plus denses et indécis. Cela s'est confirmé, puisqu'il a fallu attendre jusqu'aux ultimes minutes des derniers matches pour connaître les deux équipes qualifiées pour les huitièmes de finale. Avec, à l'arrivée, une réelle surprise : la première place est tombée entre les mains du Maroc. Les Lions de l'Atlas ont fait le nécessaire pour dominer le Canada, déjà éliminé (2-1) et ont bouclé leur phase de poules avec un pécule de sept points. Soit deux de plus que la Croatie, qui a neutralisé la Belgique (0-0) et finit au deuxième rang. Les Diables rouges, eux, sont éliminés.

Reste désormais à savoir qui seront les adversaires de ces deux sélections, qui croiseront avec les deux premiers du groupe E. Un groupe pour l'instant dominé par l'Espagne, devant le Japon, le Costa Rica et l'Allemagne. Quatre équipes qui peuvent encore croire à la qualification. Là aussi, tout est très indécis...

