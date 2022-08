Le Qatar s'éloigne pour Vahid Halilhodzic. Comme maudit, l'ancien entraîneur du PSG devrait (encore) manquer une Coupe du monde. La troisième après être pourtant parvenu à se qualifier avec la Côte d'Ivoire en 2010 et le Japon en 2018. Cette fois, ce serait donc le Maroc. Selon les informations de L'Equipe , l'actuel sélectionneur des Lions de l'Atlas négocie en effet son départ avec la Fédération marocaine.

En cause, d'après le quotidien, le conflit ouvert entre Halilhodzic et Hakim Ziyech, en instance de départ du côté de Chelsea et qui n'est plus convoqué en sélection. Le président de la Fédération, Fouzi Lekjaa, aurait ainsi promis son retour aux supporters marocains, ce qui pousserait donc l'actuel sélectionneur à faire ses valises. Pour remplacer "Coach Vahid", Walid Regragui, l'entraîneur du WAC Casablanca, serait le grand favori.

