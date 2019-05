Invité à réagir au lendemain du renoncement de la FIFA d'élargir la Coupe du monde 2022 à 48 équipes, l'ancien patron du football mondial, Sepp Blatter, n'a pas hésité à critiquer ce jeudi le projet de réforme initié par son successeur, Gianni Infantino. "On ne peut pas changer sur un coup de tête des décisions prises par le comité exécutif. Il voulait dénoncer la décision prise le 2 décembre 2010" d'octroyer au Qatar l'organisation du Mondial 2022 à 32 équipes, a estimé M. Blatter dans un entretien à l'AFP.

Face aux problèmes géopolitiques et de logistique, la FIFA a annoncé mercredi qu'elle renonçait à son projet d'élargir de 32 à 48 équipes le format du Mondial 2022 qui impliquait de faire disputer des rencontres dans un Etat voisin.

" Il savait très bien que c'était un panier de crabes "

"Il y a eu des mouvements en faveur d'un format à 48, tout cela n'était pas bon. Vouloir à tout prix organiser la Coupe du monde dans la région (du Golfe)..., il savait très bien que c'était un panier de crabes, et se mettre là-dedans ce n'est pas le rôle du football", a ajouté M. Blatter, âgé de 83 ans, suspendu et contraint à la démission en juin 2015 à la suite du pire scandale de corruption de l'histoire de la FIFA.

Pour celui qui a présidé l'instance pendant 17 ans, "tout ce qui se passe en Suisse, les relations d'Infantino avec le procureur général Lauber et le procureur du Valais, cela l'a fait réfléchir".

M. Blatter a également confirmé qu'il allait poursuivre la FIFA et Infantino en justice, pour avoir diffusé de fausses informations et porté atteinte à sa réputation. "Il aura une attaque judiciaire en bonne et due forme de ma part", a-t-il ajouté.