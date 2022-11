Touché aux ischio-jambiers lors du match de Ligue des champions contre Zagreb en milieu de semaine, le latéral de Chelsea Ben Chilwell a annoncé samedi qu'il ne lui serait "pas possible" de revenir pour le Mondial au Qatar, dans deux semaines.

"Après ma blessure aux ligaments croisés (en novembre 2021), je me suis battu tellement fort pour être sûr de revenir pour la Coupe du Monde. Cela a toujours été un de mes rêves. Malheureusement, ce ne sera pas possible d'après les résultats de mon scanner", a écrit le joueur sur son compte Twitter. "Je ferai tout ce que je peux pour rejouer pour Chelsea dès que possible", a-t-il ajouté.

Quelques minutes auparavant, Chelsea s'était montré très pessimiste mais moins catégorique en indiquant que "le défenseur devrait malheureusement rater la Coupe du monde", dans un communiqué. Chilwell avait déjà raté une grande partie de la saison dernière en raison d'une blessure aux ligaments croisés, faisant son retour pour jouer une minute lors de la dernière journée de championnat.

Mais il restait l'un des partants certains pour le Qatar dans un secteur défensif anglais déjà très probablement privé de son coéquipier Reece James, qui s'est blessé mi-octobre à un genou contre l'AC Milan, en C1. L'Angleterre redoute aussi des forfaits de Kyle Walker, le défenseur latéral ou central de Manchester City, et celui de son coéquipier Kalvin Philipps, qui avait été si précieux dans l'entre-jeu lors du dernier Euro où les Three Lions avaient atteint la finale.

