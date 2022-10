Voilà plusieurs semaines, plusieurs mois voire même plusieurs années que N'Golo Kanté n'est plus qu'un Bleu intermittent. Depuis la Coupe du monde en Russie, son corps le trahit à intervalle régulier et NG n'a disputé que 22 des 49 matches de l'équipe de France depuis juillet 2018. Il fallait donc s'attendre à cet épilogue, à savoir son forfait pour le Qatar, pour celui dont les ischios sifflent depuis août. Mais ce n'est pas parce que le diagnostic était attendu qu'il n'est pas douloureux. Son absence en rappelle d'autres : celle de Franck Ribéry au Brésil en 2014 ou de Raphaël Varane à l'Euro 2016.

Pour mesurer l'influence de N'Golo Kanté sur la santé des Bleus, il suffit de voir ce que les champions du monde sont devenus en son absence. Une équipe exposée aux quatre vents, qui tremble trop souvent quand l'adversaire franchit la ligne médiane. Il n'en est pas le seul responsable, puisqu'à l'Euro déjà, le milieu des Blues prenait les vagues en pleine face sans toujours parvenir à les endiguer.

Invaincu avec Pogba, 5 défaites en 6 ans

Mais au fond, depuis 2018, son déclin est réel et alors qu'il fut l'un des quatre Bleus les plus importants entre 2016 et la Russie (avec Hugo Lloris, Paul Pogba et Antoine Griezmann), Kanté était soit absent soit un peu moins essentiel pour la sélection depuis quatre ans. A 31 ans, il était légitime de se demander s'il pouvait retrouver le temps d'un tournoi international le niveau qui a fait de lui le meilleur milieu récupérateur du monde. Son forfait acte son absence définitive et l'impossibilité de raviver le duo Pogba-Kanté à l'origine des plus grandes conquêtes françaises.

N'Golo Kanté et Didier Deschamps - France Crédit: Getty Images

Complémentaires à souhait, les deux hommes formaient le cœur du réacteur et le point d'équilibre du onze depuis l'Euro 2016. Le duo Pogba - Kanté s'est surtout imposé comme l'assurance tout risque de Didier Deschamps puisqu'en leur présence au coup d'envoi d'un match, la France ne s'est jamais inclinée hormis à l'issue des tirs au but face à la Suisse. En 6 ans de sélection et 53 capes, Kanté n'a perdu que cinq matches sous le maillot bleu. C'est peu de dire qu'il a œuvré à l'étanchéité d'un collectif aujourd'hui largement mis à mal en son absence.

La France perd sa mascotte

Ces chiffres ne donnent qu'une vision parcellaire de sa carrière internationale. En 2018, de sa prestation gigantesque face au Pérou jusqu'à la demi-finale face aux Belges, il est le meilleur Bleu. Sa finale qu'il joue malade laisse un souvenir mitigé et surtout très injuste de son Mondial. Kanté a surtout permis l'éclosion du meilleur Paul Pogba qu'on ait pu voir sur un terrain, celui qu'il n'a jamais réussi à être à Manchester et même à la Juventus Turin, parce qu'il lui manquait cet ange gardien nommé NG. La France perd aussi sa mascotte, celui que tout le monde aime, un antidote à la tentation des clans. D'une extrême discrétion, il agit comme un ciment non par son attitude mais par sa nature même. Et là-aussi, il laissera un vide.

Pogba et Kanté avec la Coupe du monde Crédit: Getty Images

Aurélien Tchouaméni peut-il le combler au Qatar ? Le Madrilène est une bénédiction pour Didier Deschamps qui perd Kanté mais gagne un formidable milieu de terrain capable de tout. Tchouaméni a sans doute plus de cordes à son arc mais n'a pas encore atteint les standards du Kanté de 2016-2018. Celui-ci est irremplaçable. Et pourtant, Deschamps va devoir se résoudre, sans surprise, à le remplacer.

