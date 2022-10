La ville de Lyon, comme d'autres importantes municipalités dont Paris, Lille, Bordeaux et Toulouse, ne diffusera pas sur écrans géants le Mondial au Qatar, une "abomination sur le plan des droits humains" et une "aberration écologique", selon son maire écologiste Grégory Doucet.

"Ce sont des vies qui ont été saccagées, qui ont été sacrifiées pour cette coupe du monde, et c'est une aberration sur le plan écologique puisqu'on va essayer de refroidir l'atmosphère qui par ailleurs se réchauffe", a-t-il déclaré mardi soir à l'AFP, évoquant les décès de travailleurs immigrés dans la construction des huit stades de la compétition dont sept sont climatisés. "Il y a une chose qui est certaine: je ne vais pas engager un seul euro d'argent public pour cette coupe du monde. Il n'y aura pas de retransmissions dans l'espace public à l'initiative de Lyon et pas de fan-zones", a ajouté l'élu, laissant à chacun le choix de regarder ou non les matches "en son âme et conscience".

Depuis le week-end, pour des raisons similaires, plusieurs maires de grandes villes, toutes couleurs politiques confondues, comme Lille, Paris, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Reims, Nancy, Saint-Etienne, Rodez ou encore Toulouse ont déjà annoncé renoncer aux festivités de ce Mondial et ce quelles que soient les performances des Bleus. Nice, Cannes et Perpignan se décideront en fonction des résultats de l'équipe de France.

"La coupe du monde, c'est censé être un évènement festif. Donc ça nous coûte, ce conflit de conscience dans lequel on est plongé. Il est quand même terrible", a conclu Grégory Doucet.

