Coupe du monde

"Je n'ai pas du tout aimé (sa sortie, ndlr). Mais on résout ces affaires-là à la maison et il faut penser au match de demain (mardi)", avait notamment expliqué Santos en conférence de presse. La sanction est tombée… C'est un choix à quitte ou double pour Fernando Santos. Ce mardi, pour le 8e de finale décisif du Portugal face à la Suisse (20h), le sélectionneur a pris une décision radicale, en écartant Cristiano Ronaldo de son onze de départ. Le quintuple Ballon d'Or, remplacé par Gonçalo Ramos en pointe, paie son début de Mondial mitigé mais également sa sortie face à la Corée du Sud, qui a mis en colère son entraîneur.", avait notamment expliqué Santos en conférence de presse. La sanction est tombée…

Ces derniers jours, l'hypothèse de voir CR7 sur le banc avait grandi à mesure que l'attitude de la star avait énervé au Portugal. Un sondage réalisé par A Bola avait notamment permis de mesurer, avec toutes les précautions statistiques nécessaires, à quel point l'idole n'était plus considérée comme indispensable par les suiveurs. 70% d'entre eux estimaient notamment que le profil du quintuple Ballon d'Or ne collait pas aux besoins de la Seleçao das Quinas. Mais Fernando Santos n'a jamais été homme à céder aux désirs populaires.

Tout a sans doute basculé avec ce match face à la Corée du Sud et cette attitude pointée du doigt par le sélectionneur portugais. Résultat, c'est le jeune Ramos (21 ans) qui aura la très lourde tâche de remplacer l'icône en pointe. On a connu contexte plus léger…

C'est un détail mais un autre homme fort démarrera sur le banc pour le Portugal puisque Joao Cancelo est remplacé par Raphaël Guerreiro au poste de latéral gauche tandis que Diogo Dalot jouera dans le couloir droit.

La compo du Portugal : Diogo Costa - Diogo Dalot, Pepe, Rúben Dias, Raphael Guerreiro - William, Otávio, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix - Gonçalo Ramos

