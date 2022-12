La Belgique au tapis. Demi-finalistes de l’édition 2018, les coéquipiers d’Eden Hazard n’ont pas réussi à dominer la Croatie lors de la 3e et dernière journée (0-0). Ils terminent à la troisième place du groupe F, synonyme d’élimination de ce Mondial au Qatar, tandis que les vice-champions du monde en titre, qui ont d’abord dominé avant de souffrir en fin de rencontre et ont vu Romelu Lukaku ne pas convertir trois balles de match, terminent deuxièmes, doublés par le Maroc. Ils attendent maintenant de savoir qui ils affronteront en 8e de finale, lundi à 16h.

Ad

Il n’y aura donc pas eu de sursaut pour la formation de Roberto Martinez, qui confirme ce qui ressemble bel et bien à une fin de cycle. Les Diables n’ont pas réussi à prendre l’avantage sur les Vatreni, au terme d’un énorme duel, et sortent pour la première fois au XXIe siècle d'une grande compétition majeure dès la phase de poule.

Coupe du monde Vidéo - Les incroyables loupés de Lukaku qui "coûtent" la qualification à la Belgique IL Y A UNE HEURE

Un match à 26 frappes, dont huit cadrées

Le début de partie a été à l’avantage des perdants de la finale de 2018, avec une belle occasion après quelques secondes seulement pour Ivan Perisic (1re). Cette rencontre d’un haut niveau technique s’est rapidement transformée en combat de boxe, puisque Belges et Croates se sont rendus coup pour coup. Aux occasions de Carrasco et Mertens (11e, 13e), Dejan Lovren et les siens ont répondu en croyant obtenir un penalty, finalement annulé par le VAR (18e). Puis en sollicitant à plusieurs reprises Thibaut Courtois au retour des vestiaires.

Mais le gardien du Real Madrid s’est montré intraitable, comme très souvent (50e, 54e par deux fois, 68e), pour laisser les siens dans le match. Et c’est alors que Romelu Lukaku, entré à la pause pour apporter plus de poids à l’attaque belge dans la surface adverse, a commencé à se signaler. D’abord d’une frappe sur le poteau gauche de Dominik Livakovic (60e).

Lukaku et les occasions manquées

Puis, dans une fin de match où la tension a forcé les Croates à reculer, il a vu sa déviation de l’extérieur du pied gauche frôler le cadre (87e). Dans la foulée, sur un centre de Thorgan Hazard, il a été surpris de voir Lovren laisser passer le ballon, et sa reprise de la poitrine a manqué de puissance pour battre Livakovic (90e).

Enfin, c’est Josko Gvardiol qui s’est mué en héros de la nation en enlevant le ballon du pied gauche, dans ses six mètres, devant l’attaquant de l’Inter (90e+2). De quoi faire dégoupiller Lukaku qui, après le coup de sifflet final, a lâché sa frustration sur une vitre du banc belge. Les Belges éliminés, les Croates peuvent désormais croiser la route de l’Espagne en 8e, à moins que la Roja perde la tête du groupe E lors de la dernière journée.

Coupe du monde Les Diables Rouges, un sursis pour survivre IL Y A 19 HEURES