Emmanuel Macron s'est exprimé jeudi contre un boycott du Mondial au Qatar, qui débute dimanche, estimant que l'organisation de l'événement aidait le pays, accusé de ne pas respecter les droits de l'Homme, "à changer". "Je ne suis pas pour le boycott de la Coupe du monde. Ces questions-là, il faut se les poser avant, au moment où on a attribué les compétitions", a-t-il déclaré depuis Bangkok, face à des jeunes du lycée français réunis dans un stade de boxe thaï de la capitale.

"C'est bon" pour le Qatar de recevoir le Mondial, le premier jamais organisé dans le monde arabe, car la compétition "a fait avancer les choses" dans les réformes, a-t-il insisté. "Nous tous, on n'aime pas qu'on nous donne des leçons depuis l'extérieur, on est tous pareils, a déclaré Emmanuel Macron. Ce qui marche mieux, c'est de dire : 'Vous voulez une grande compétition, venez rejoindre nos grands traités, nos grandes instances'. Ce qu'a fait le Qatar. cela va amener des changements. En tout cas, c'est l'espoir que je nourris... Ils vont changer de modèle."

Plus tôt dans la journée, le président français a insisté sur le fait qu'il "ne fallait pas politiser le sport", après avoir annoncé sa présence au Qatar pour la demi-finale ou la finale en cas de présence de l'équipe de France. Il s'était rendu en Russie en 2018 pour assister à la finale du Mondial remportée par les Bleus contre la Croatie, ainsi que la demie, gagnée aux dépens de la Belgique.

On a, je pense, le meilleur sélectionneur au monde

Le chef de l'Etat s'est montré optimiste pour les Bleus. "Moi je pense que c'est jouable, je pense qu'on a une bonne équipe, il y a un bon renouvellement. C'est une équipe qui associe l'expérience, on a quand même des joueurs encore assez jeunes qui ont gagné la deuxième étoile et qui ont l'habitude des grandes compétitions, et on a des jeunes qui sont dans les meilleurs clubs français et européens dont c'est la première compétition. On a une moyenne d'âge qui est très bonne, une bonne énergie, donc moi j'y crois. Et on a, je pense, le meilleur sélectionneur au monde", a-t-il conclu.

