Le rêve d'une vie qui s'envole et une chape de plomb toujours plus présente au-dessus des Bleus. Ce mardi, l'équipe de France a officialisé le forfait de Christopher Nkunku pour la Coupe du monde qui débute dimanche. L'attaquant français, blessé à l'entraînement après un contact avec Edouardo Camavinga, souffre d'une entorse au genou gauche et doit donc tirer un trait sur le Qatar. Un énorme coup dur pour le joueur, dans la forme de sa vie à Leipzig (meilleur buteur de Bundesliga avec 12 buts), mais également pour les Bleus qui perdent un potentiel dynamiteur en sortie de banc et le remplaçant attitré d'Antoine Griezmann dans la liste. Le nom de son remplaçant n'est pas encore connu, la FFF attendant une validation de la part de la FIFA.

Pour leur dernier entraînement avant de s'envoler au Qatar, les suiveurs des Bleus guettaient surtout Karim Benzema, venu pour un footing léger avant de filer en salle . Mais lors de l'opposition, c'est surtout le cas de Nkunku qui a vite affolé les Bleus. Touché au genou gauche lors de l'opposition après un choc avec Eduardo Camavinga, le titi parisien avait quitté l'entraînement en boîtant bas. Les premiers examens ne laissent aucune place au doute et Nkunku ne partira donc pas avec ses coéquipiers mercredi pour Doha.

Kolo Muani pressenti

Une sanction terrible pour l'attaquant, auteur d'un début de saison canon avec le RB Leipzig (17 buts tcc) dans la continuité de son précédent exercice. Chez les Bleus, il avait acquis une dimension supplémentaire en juin dernier, où il avait ouvert son compteur but en sélections (8 sélections, 2 buts). Son forfait est aussi un coup dur pour Didier Deschamps qui perd là un joker offensif précieux car polyvalent et surtout le seul à même de seconder Antoine Griezmann dans son rôle plus reculé.

Comme l'explique le communiqué des Bleus, la FFF a envoyé un dossier médical à la FIFA pour remplacer le joueur blessé. Une formalité qui devrait permettre au sélectionneur des Bleus d'appeler un dernier élément au Qatar. Plusieurs pistes se dégagent mais la plus probable, selon RMC et L'Equipe , serait Randal Kolo Muani, lui aussi brillant lors de ses dernières sorties en Bundesliga. Martin Terrier voire Nabil Fekir semblent partir de plus loin.

